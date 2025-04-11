運動雲

>

江坤宇雙安5打點MVP！兄弟灌20安15比4大勝桃猿奪6連勝

記者王真魚／桃園報導

中信兄弟今天作客樂天桃猿，團隊掃出20支安打，6局灌進7分擴大領先，江坤宇貢獻2長打，包辦5分打點，獲選單場MVP。兄弟終場15比4大勝桃猿，取得6連勝。

樂天桃猿開局先靠林立2分砲炸裂，以及梁家榮適時二壘長打，以3比0領先。不過2局上，江坤宇二壘長打貢獻2分打點追分，再靠詹子賢高飛犧牲打追平比數。

兄弟接下來連2局都有攻勢，王政順3局擊出超前安，江坤宇再敲高飛犧牲打；宋晟睿、許基宏相繼安打，率隊單局攻下3分，拉開差距。

[廣告]請繼續往下閱讀...

6局上，兄弟打瘋了，11人次輪番上陣，7支安打串連；江坤宇再度建功，岳東華1分打點安打、曾頌恩二壘長打帶有1分打點，宋晟睿也補上2分打點安打，助隊單局灌進7分。

兄弟此戰敲出20支安打，上次單場敲出20支安打要追溯到2016年8月13日對統一獅之戰。

兄弟洋投德保拉此戰先發5局也被擊出10支安打，不過只掉4分，加上隊友滿滿的護援，獲得本季第2勝。

桃猿波賽樂迎來個人第二場先發，這一回僅投3.1局挨10支安打，另有1次觸身球、2次三振，失掉8分、7分責失。邱駿威、蘇俊璋相繼登板都未能及時止住傷害，讓兄弟擴大比數。

9局上，在比數懸殊的狀況下，余德龍登板投球，黃韋盛擊出三壘滾地球，楊祥禾擊出深遠安打，但進佔三壘時遭到長傳觸殺出局，王政順保送，讓江坤宇擊出中外野飛球遭接殺。
 

▲▼ 江坤宇 。（圖／中信兄弟）

▲江坤宇 。（圖／中信兄弟）

關鍵字： 棒球中信兄弟樂天桃猿江坤宇比賽

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／哈孝遠遭籃協嚴懲「禁止入場」　3年不得擔任球隊職務

快訊／哈孝遠遭籃協嚴懲「禁止入場」　3年不得擔任球隊職務

李珠珢加入韓職LG啦啦隊　富邦：繼續在台灣賽事應援

李珠珢加入韓職LG啦啦隊　富邦：繼續在台灣賽事應援

富邦、韓職應援兩邊跑　李珠珢：已有妥善規劃

富邦、韓職應援兩邊跑　李珠珢：已有妥善規劃

林立又炸！絕對值得一張大約　桃猿已出手提前佈局

林立又炸！絕對值得一張大約　桃猿已出手提前佈局

非法賭博主謀首談水原案：大谷真的都沒發現？真相只有兩人知道

非法賭博主謀首談水原案：大谷真的都沒發現？真相只有兩人知道

馬龍下台導火線？金塊球員不滿約基奇、莫瑞享「特殊待遇」

馬龍下台導火線？金塊球員不滿約基奇、莫瑞享「特殊待遇」

韓國WBC警戒台灣！點名旅美強投 柳志炫：台灣氣勢最近非常好

韓國WBC警戒台灣！點名旅美強投 柳志炫：台灣氣勢最近非常好

龍獅大巨蛋之戰觀眾沒破萬　寫下中職最少人數紀錄

龍獅大巨蛋之戰觀眾沒破萬　寫下中職最少人數紀錄

金塊主帥被炒與衛斯布魯克有關？約基奇坦承比大家早知道消息

金塊主帥被炒與衛斯布魯克有關？約基奇坦承比大家早知道消息

買票沒位子？網紅控樂天出包　球團致歉補償送票：後續場次不受影響

買票沒位子？網紅控樂天出包　球團致歉補償送票：後續場次不受影響

【狗躍龍門】獒犬衝破紗門！爸聽 "砰" 嚇到從沙發彈起

熱門新聞

快訊／哈孝遠遭籃協嚴懲「禁止入場」　3年不得擔任球隊職務

李珠珢加入韓職LG啦啦隊　富邦：繼續在台灣賽事應援

富邦、韓職應援兩邊跑　李珠珢：已有妥善規劃

林立又炸！絕對值得一張大約　桃猿已出手提前佈局

非法賭博主謀首談水原案：大谷真的都沒發現？真相只有兩人知道

馬龍下台導火線？金塊球員不滿約基奇、莫瑞享「特殊待遇」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1哈孝遠遭嚴懲　3年不得擔任球隊職務

2李珠珢加入韓職LG啦啦隊　富邦：繼續在台灣賽事應援

3富邦、韓職兩邊跑　李珠珢：已有妥善規劃

4林立又炸！桃猿已出手要留下個億元男

5水原案　組頭質疑大谷：真的不知？

最新新聞

1高錦瑋扭傷後砍追平三分　雲豹險勝

2江坤宇對決大谷德龍：把他當投手！

3台鋼故意保送張育成失算　戴培峰超前安助富邦中止5連敗

4兄弟20安猛攻痛擊桃猿！平野點出關鍵

5開心陳子豪有2打點　鞏冠捕手視角看味全「麻煩」打線

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

淡水雨勢大捷運車廂灌進雨水 地板成滑水道！

#暴雨 炸進車廂積水！ #捷運 #紅線 變滑水道 #淡水

F.I.R.換血「2成員全陌生臉孔」！　開唱海報曝…歌迷都傻眼

#公車 沒到站！先站門口 司機狂噴 #南一中 學生10分鐘 #台南

【泰格與雪兒】控制狂男友
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366