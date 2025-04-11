江坤宇雙安5打點MVP！兄弟灌20安15比4大勝桃猿奪6連勝

記者王真魚／桃園報導

中信兄弟今天作客樂天桃猿，團隊掃出20支安打，6局灌進7分擴大領先，江坤宇貢獻2長打，包辦5分打點，獲選單場MVP。兄弟終場15比4大勝桃猿，取得6連勝。

樂天桃猿開局先靠林立2分砲炸裂，以及梁家榮適時二壘長打，以3比0領先。不過2局上，江坤宇二壘長打貢獻2分打點追分，再靠詹子賢高飛犧牲打追平比數。

兄弟接下來連2局都有攻勢，王政順3局擊出超前安，江坤宇再敲高飛犧牲打；宋晟睿、許基宏相繼安打，率隊單局攻下3分，拉開差距。

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6局上，兄弟打瘋了，11人次輪番上陣，7支安打串連；江坤宇再度建功，岳東華1分打點安打、曾頌恩二壘長打帶有1分打點，宋晟睿也補上2分打點安打，助隊單局灌進7分。

兄弟此戰敲出20支安打，上次單場敲出20支安打要追溯到2016年8月13日對統一獅之戰。

兄弟洋投德保拉此戰先發5局也被擊出10支安打，不過只掉4分，加上隊友滿滿的護援，獲得本季第2勝。

桃猿波賽樂迎來個人第二場先發，這一回僅投3.1局挨10支安打，另有1次觸身球、2次三振，失掉8分、7分責失。邱駿威、蘇俊璋相繼登板都未能及時止住傷害，讓兄弟擴大比數。

9局上，在比數懸殊的狀況下，余德龍登板投球，黃韋盛擊出三壘滾地球，楊祥禾擊出深遠安打，但進佔三壘時遭到長傳觸殺出局，王政順保送，讓江坤宇擊出中外野飛球遭接殺。



▲江坤宇 。（圖／中信兄弟）