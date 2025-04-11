FILA x 樂天桃猿聯名系列登場　陳晨威、陳冠宇號召應援

▲全猿應援裝爆紅！FILA x 樂天桃猿這款單品成為球場必備，才剛開賣就準備完售？FILA x 樂天桃猿這系列到底有多猛！球場到街頭，一秒變身應援 MVP！FILA X 樂天桃猿限量開搶 。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／綜合報導

樂天女孩嘎琳、小紫和選手陳晨威、陳冠宇11日一同出席「FILA x Rakuten樂天桃猿」獨家聯名發布記者會，眾人穿上最新聯名球衣，和吉祥物「猿氣」 熱情登場，也號召球迷邀請他們一起穿上這件球衣來應援！

陳晨威笑說，「希望大家都能穿上這件聯名球衣一起進場應援，我們在場上看到滿場一樣的球衣，真的會更有力量、更有衝勁！」陳冠宇則向球迷喊話，「不管你是資深桃猿迷，還是第一次來球場，這件FILA聯名球衣絕對能讓你融入氣氛，一起穿、一起嗨，我們今天晚上 FILA 主題日球賽見！」

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FILA與Rakuten Monkeys 樂天桃猿再度攜手，將運動時尚與棒球熱血完美結合，推出「PLAY TO WIN, WIN AT PLAY」主題聯名系列！這次特別將樂天桃猿的棒球精神注入 FILA 的經典設計，打造從球場到街頭都能輕鬆駕馭的潮流單品，讓所有熱愛棒球的粉絲們一秒變身時尚應援 MVP！數量有限，售完即止，樂天桃猿球迷請務必留意。

#經典棒球開襟球衣：專業機能 X 時尚剪裁

全新Oversized 球衣以涼感透氣布料製成，兼具舒適與時尚，不論是球場應援還是日常穿搭，都能展現滿滿棒球魂！樂天桃猿球員與樂天女孩也同步著用，打造最具話題性的球場時尚！





▲全猿應援裝爆紅！FILA x 樂天桃猿這款單品成為球場必備，才剛開賣就準備完售？FILA x 樂天桃猿這系列到底有多猛！球場到街頭，一秒變身應援 MVP！FILA X 樂天桃猿限量開搶 。（圖／樂天桃猿提供）

#熱血應援 Tee：三款潮流配色霸氣登場

簡約圓領設計搭配樂天桃猿Baseball Team 專屬印花，推出 樂天紅、經典藍、時尚白 三種顏色，適合不同風格的你，無論是搭配牛仔褲、運動短褲還是球衣，輕鬆駕馭棒球時尚。

#FX-25 聯名鞋款：經典進化，舒適再升級

鞋款靈感來自 FILA 40 年前的經典鞋 FX-2，這次全新推出的 FX-25 採用輕量化鞋面與高彈力鞋墊，提供最佳的腳感支撐與穩定度，鞋側樂天桃猿聯名標誌更彰顯聯名限定身份，無論是日常穿搭還是場邊應援，都能成為目光焦點！

#全新女生專屬鞋款 DISRUPTOR LITE：輕盈復古，潮流必備！

特別為女性設計的 DISRUPTOR LITE，以 FILA 經典的厚底運動鞋輪廓為基礎，搭載超輕量 EVA 大底，讓步伐更加輕盈舒適。這次的聯名版本選用柔霧白搭配樂天桃紅細節，鞋側樂天桃猿標誌與 FILA 經典鋸齒紋設計相得益彰，展現專屬女孩的運動潮流魅力，完美平衡休閒與時尚！

#FILA KIDS 兒童聯名系列：小小應援 MVP！

專為小朋友設計的樂天桃猿聯名童裝系列，以棒球學院風為靈感，推出輕量運動外套、短袖 Tee 以及撞色運動短褲，加上兒童聯名鞋 GGUMI ZOO LIGHT KIDS，以樂天桃猿吉祥物 為靈感，搭配透氣網布與記憶鞋墊，確保舒適貼合小朋友雙腳，最特別的是每走一步都會發光的LED 燈設計，讓孩子們成為全場焦點！輕鬆變身小小應援隊長！

#獨家販售，限量開搶！錯過等明年！

FILA ×樂天桃猿聯名系列將於 4/1 起正式發售，並於主題日當天在球場現場開放限量搶購！這不只是一次聯名，而是一場只屬於樂天桃猿球迷的榮耀時刻！4/11，一起進場，為勝利而戰！