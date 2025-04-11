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黃恩賜代班「全身都在發抖」　敬畏守護神角色：真的會心臟病！

▲▼ 黃恩賜 。（圖／中信兄弟提供）

▲黃恩賜 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／桃園報導

中信兄弟在吳俊偉、呂彥青相繼缺陣下，由黃恩賜頂替終結者，9日對味全龍之戰，他登板守住1分差，拿下生涯首次救援成功。回想當時，黃恩賜直呼，「我全身都在發抖，只能說歷代的終結者辛苦了，他們真的很厲害！」

黃恩賜過去曾擔任先發，轉任牛棚之後也是以佈局投手為主，鮮少在最後一局登板。如今「代班」關門，他試圖調整心態，「就像王葛格（王建民）說的，解決最後3個出局數是最重要的，想辦法專注拿到3個出局數，現在想的就是這樣，盡量別給自己太大壓力。」

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「只要教練給予任務，我就努力完成，沒有出任務的話，就是保持好心情，隨時做好準備。」黃恩賜隨後舉例，「救援的話，火一定不能帶，要帶水，還要把水灑完，不要再讓隊友上來熱身。」

面對第一次接到關門任務，黃恩賜坦言，對自己一度沒有自信，「以前都是在7、8局準備，因為彥青不舒服，當下那個局面，我和凱程就互看。」其實心裡已有準備可能會上場，王凱程還對他說，「就讓還沒30歲的去丟吧！」

教練團最後真的選擇由他關門。當時以1分差登板，黃恩賜直言，第一次的感觸特別不一樣，「張力真的很大，當時也絞盡腦汁去想，不要讓打者回來得分，但可能太過用力，心態上也較不自然。」

最後順利守住，他笑說，其實當下全身發抖，「一開始6局0比0時就覺得不對勁了，心裡一直想，拜託多打一點分數、再多打一點。」

兄弟教練團已表明，在呂彥青缺陣期間，會讓黃恩賜代班終結者。對此他說，「我會努力、了解並享受這個壓力，經過一兩場之後，現在是稍微比較放鬆一點，有慢慢融入這個位置。」

對於過往擔任終結者的投手，黃恩賜再次表示敬意，他笑說，「沒想過救援是這麼艱難、辛苦，我現在感受到了，不知道哪天會不會心臟病，他們真的都好厲害！」

關鍵字： 棒球中信兄弟黃恩賜救援終結者

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