梅西梅開二度率隊晉級美冠盃4強　主帥：他是史上最偉大的球員

▲梅西。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

邁阿密國際台灣時間10日與洛杉磯FC在美冠盃8強交手,憑藉隊長梅西(Lionel Messi)上演梅開二度的好表現,以3比1完成逆轉勝,賽後主帥馬斯切拉諾(Javier Mascherano)直言梅西是球隊靈魂,並表示他就是歷史上最偉大的球員。

Lionel Messi is 37 years of age and he’s actually scoring screamers every single week…



GOAT. pic.twitter.com/7zo6mWXdxH [廣告]請繼續往下閱讀... April 10, 2025

賽前洛杉磯FC帶著1比0的對戰優勢來到第2回合比賽,第9分鐘中場隆恩(Aaron Long)率先進球幫助洛杉磯FC取得1比0領先(總比分2比0),眼看晉級4強的機會越來越渺茫,邁阿密國際隊長梅西在第35分鐘挺身而出,梅西在禁區持球後左腳射門破網得分,幫助球隊在半場結束前將比分扳至1比1(總比分2比1)。

Inter Miami takes the lead at 2-1 thanks to a header from Federico Redondo



60’



The series is now tied at 2-2 points pic.twitter.com/0ilVHOfFGr — New Era Prep (@EraPrep) April 10, 2025

換邊後邁阿密國際持續猛攻,第61分鐘雷東多(Federico Redondo)在禁區接到隊友傳球後,用一記刁鑽頭球攻破洛杉磯FC大門,邁阿密國際2比1超前比分(總比分2比2);第84分鐘梅西主罰點球踢進關鍵12碼,邁阿密國際將計分板上的比分改寫至3比1(總比分3比2)。在梅西梅開二度的率領下,最終邁阿密國際就以總比分3比2逆轉淘汰洛杉磯FC,晉級美冠盃4強,屆時對手將是墨西哥傳統勁旅普馬斯。

Believe it or not, this is the 2nd penalty that Lionel Messi has taken since the World Cup 2022pic.twitter.com/bJhqGeznaL — MC (@CrewsMat10) April 10, 2025

「梅西是這支球隊的靈魂,有時我談論他會感到不太自在,因為我認識他已經20年了,現在我必須在他職業生涯的這個階段幫助他,他是一位在足球領域無所不能的球員,他是歷史上最偉大的,即使已經贏得一切,仍持續走在前面,指引新一代球員,直到他最後一天踏上球場,」邁阿密國際主帥馬斯切拉諾賽後激情表示,「他渴望勝利,並會為此做到不可能的事,足球講的是意志,但同時也需要能力,而他擁有這份能力,因為他是有史以來最偉大的。」

梅西的表現也讓洛杉磯FC總教練切倫多洛(Steve Cherundolo)心服口服,「你們知道,他是有史以來最偉大的球員之一,以我的觀點來看,下半場他有太多自由發揮的空間,」切倫多洛表示,「我們沒能對他施加足夠壓力,我認為在首回合時我們做得非常好,而第二回合,他獲得了太多自由,我們對球的壓迫不夠,而你知道他會懲罰你的,不僅是他自己,還包括他的隊友,我想這也是他之所以如此優秀的原因之一,他讓隊友變得更強。」