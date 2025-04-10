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梅西梅開二度率隊晉級美冠盃4強　主帥：他是史上最偉大的球員

▲▼梅西。（圖／達志影像／美聯社）

▲梅西。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

邁阿密國際台灣時間10日與洛杉磯FC在美冠盃8強交手，憑藉隊長梅西（Lionel Messi）上演梅開二度的好表現，以3比1完成逆轉勝，賽後主帥馬斯切拉諾（Javier Mascherano）直言梅西是球隊靈魂，並表示他就是歷史上最偉大的球員。

賽前洛杉磯FC帶著1比0的對戰優勢來到第2回合比賽，第9分鐘中場隆恩（Aaron Long）率先進球幫助洛杉磯FC取得1比0領先（總比分2比0），眼看晉級4強的機會越來越渺茫，邁阿密國際隊長梅西在第35分鐘挺身而出，梅西在禁區持球後左腳射門破網得分，幫助球隊在半場結束前將比分扳至1比1（總比分2比1）。

換邊後邁阿密國際持續猛攻，第61分鐘雷東多（Federico Redondo）在禁區接到隊友傳球後，用一記刁鑽頭球攻破洛杉磯FC大門，邁阿密國際2比1超前比分（總比分2比2）；第84分鐘梅西主罰點球踢進關鍵12碼，邁阿密國際將計分板上的比分改寫至3比1（總比分3比2）。在梅西梅開二度的率領下，最終邁阿密國際就以總比分3比2逆轉淘汰洛杉磯FC，晉級美冠盃4強，屆時對手將是墨西哥傳統勁旅普馬斯。

「梅西是這支球隊的靈魂，有時我談論他會感到不太自在，因為我認識他已經20年了，現在我必須在他職業生涯的這個階段幫助他，他是一位在足球領域無所不能的球員，他是歷史上最偉大的，即使已經贏得一切，仍持續走在前面，指引新一代球員，直到他最後一天踏上球場，」邁阿密國際主帥馬斯切拉諾賽後激情表示，「他渴望勝利，並會為此做到不可能的事，足球講的是意志，但同時也需要能力，而他擁有這份能力，因為他是有史以來最偉大的。」

梅西的表現也讓洛杉磯FC總教練切倫多洛（Steve Cherundolo）心服口服，「你們知道，他是有史以來最偉大的球員之一，以我的觀點來看，下半場他有太多自由發揮的空間，」切倫多洛表示，「我們沒能對他施加足夠壓力，我認為在首回合時我們做得非常好，而第二回合，他獲得了太多自由，我們對球的壓迫不夠，而你知道他會懲罰你的，不僅是他自己，還包括他的隊友，我想這也是他之所以如此優秀的原因之一，他讓隊友變得更強。」

關鍵字： 邁阿密國際梅西

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