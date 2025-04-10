球場距離比標準短！被敲滿貫砲吞敗　菊池雄星不怪罪：自己投高

▲天使菊池雄星。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

天使日籍左投菊池雄星今（10）日對戰光芒先發登板，首局就被敲出滿貫砲失掉4分，其中那發全壘打是從右外野距離僅96公尺、比聯盟標準還短約3公尺的臨時主場飛出，若換作其他球場不見得會形成全壘打。儘管如此，菊池隨後逐漸回穩，成功完成6局投球任務，只可惜終場天使以4比5落敗，菊池吞下本季第2敗，個人本季首勝仍未開張。

本場比賽在光芒臨時主場，同時也是洋基的春訓基地「史坦布萊納球場（Steinbrenner Field）」舉行。菊池中6日登板，首局快速抓到2出局，卻因保送造成滿壘危機，隨後被卡波列洛（Jose Caballero）敲出滿貫全壘打，陷入苦戰。不過菊池立刻調整，從第2至第6局皆未再失分，期間投出2次雙殺化解危機，並靠著隊友3支陽春砲追成3比4。

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José Caballero's first career grand slam gets the Rays on the board early



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菊池本場共投104球，被敲6安、失4分，另送出5次三振、4次保送。賽後他表示，「今天狀態其實是開季3戰中最好的一次，特別是變化球的運用很有成效，但最關鍵的那個首局，真的很可惜。」

值得一提的是，根據大聯盟官方數據，史坦布萊納球場右外野距離僅約96公尺，比聯盟標準少了3公尺，因此首局的滿貫砲若在其他球場不見得會飛出牆外，對此菊池表示，「不會去怪罪場地距離，是自己那一球偏高被打，對方掌握得很好。」

菊池此役大幅增加變化球使用，原本只佔出手量10%的變速球，此戰使用率達22%，他表示，「變速球一直是我這季想加強的項目，今天的感覺讓我更有信心。」

儘管本季仍無勝場入帳，但菊池對未來充滿信心，「今天只展現出了自己能力的60%，接下來我會繼續調整，盡快幫球隊拿下勝利。」