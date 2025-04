球場距離比標準短！被敲滿貫砲吞敗　菊池雄星不怪罪：自己投高

▲天使菊池雄星。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

天使日籍左投菊池雄星今(10)日對戰光芒先發登板,首局就被敲出滿貫砲失掉4分,其中那發全壘打是從右外野距離僅96公尺、比聯盟標準還短約3公尺的臨時主場飛出,若換作其他球場不見得會形成全壘打。儘管如此,菊池隨後逐漸回穩,成功完成6局投球任務,只可惜終場天使以4比5落敗,菊池吞下本季第2敗,個人本季首勝仍未開張。

本場比賽在光芒臨時主場,同時也是洋基的春訓基地「史坦布萊納球場(Steinbrenner Field)」舉行。菊池中6日登板,首局快速抓到2出局,卻因保送造成滿壘危機,隨後被卡波列洛(Jose Caballero)敲出滿貫全壘打,陷入苦戰。不過菊池立刻調整,從第2至第6局皆未再失分,期間投出2次雙殺化解危機,並靠著隊友3支陽春砲追成3比4。

José Caballero's first career grand slam gets the Rays on the board early



(MLB x @DairyQueen) pic.twitter.com/OePXQtVzfb