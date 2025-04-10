多明尼加夜店倒塌　名人堂投手哽咽：仍有家人困在瓦礫堆

記者王真魚／綜合報導

名人堂投手馬丁尼茲 (Pedro Martínez）在社群平台發聲，透露有多名親人在多明尼加首都聖多明哥的夜店倒塌事故中失聯，至今仍困於瓦礫堆下，情況不明。「我仍有家人被埋在瓦礫中，我們不知道他們的情況，」馬丁尼茲語帶哽咽地表示，並向所有受害者家屬表達哀悼。

這起悲劇發生於當地時間周二凌晨1點，倒塌地點為當地知名夜店「Jet Set」，目前已造成至少124人罹難，數百人受傷。搜救行動仍持續進行，緊急應變單位表示，截至周三已成功救出145人，仍有失聯者待尋。

事故中亦傳出多位棒壇知名人士不幸罹難，包括前世界大賽冠軍投手多特爾（Octavio Dotel），以及前MLB球員布蘭科（Tony Blanco）。據ESPN報導，多特爾被救援人員發現時尚有生命跡象，與其他7人一同獲救，但在送往醫院後情況惡化，最終宣告不治。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，蒙特克里斯蒂省省長奈西（Nelsy Cruz）也在此次事件中罹難，她是七屆全明星球員克魯茲（Nelson Cruz）的姊姊。

馬丁尼茲也在社群平台Instagram透過影片表示，自己有多名親人當時在夜店內，部分至今仍下落不明，「我仍有家人被困在瓦礫堆中，我們不知道他們的情況如何。」

他在影片中哽咽表示，「「現在換我向我們的家人，以及在美國有親人在多明尼加的民眾致哀。我們都很難過，都受到這場悲劇的衝擊……我們的心與大家同在。」

目前官方尚未說明建築倒塌的原因，也不清楚夜店建築最後一次安全檢查的時間。搜救總指揮曼德茲（Juan Manuel Méndez）指出，預估仍需24至36小時完成現場搜索，「只要還有人報失蹤，我們就不會停止行動。」