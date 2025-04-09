運動雲

>

「葉總說不是來幹大事的」　吉力吉撈扛隊長、蹲捕重任5連勝有感

▲味全龍隊吉力吉撈．鞏冠。（圖／味全龍隊提供）

▲味全龍隊吉力吉撈．鞏冠。（圖／味全龍隊提供）

記者楊舒帆／綜合報導

味全龍本季開局氣勢如虹，締造隊史新高的5連勝紀錄，其中有3場是由隊長吉力吉撈．鞏冠擔任先發捕手。他日前受訪時談到重新蹲捕的體會，本季扛下隊長重擔的他，從捕手的角度，剖析這波勝利背後的關鍵，葉總春訓提點大家「不是來幹大事的，更強調態度比較重要。

吉力吉撈曾在2022年整季蹲捕45場，但近兩季下降至23場、28場，今年開季與蔣少宏分擔捕手重任。「想要多蹲一點」他透露自己始終熱愛蹲捕的角色，「我喜歡在場上跟隊友並肩作戰、幫助投手的感覺，那種引導比賽的感覺讓我很專注於比賽，比起過去只專注打擊，現在更需要觀察比賽細節。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於本季將負擔更多場蹲捕重任，吉力吉撈笑說：「教練有事先找我們開會，我也說沒問題，只要能幫助球隊贏球就好。」他在開季與3位投手搭配，包括3日與龍聖、4日與艾璞樂，以及6日與王維中，捕手視角也讓他更能掌握全局，「現在蹲捕次數變多，細節要注意的也更多。」

談到開季連勝的關鍵，他指出：「整體氣氛比過去更沉穩，大家也更成熟，更清楚自己在場上的角色。」他也提到，總教練葉君璋在春訓時曾提到：「我們不是來幹什麼大事的，只要把態度做好。」這句話讓全隊更理解如何調整自己的節奏。

「以前大家可能會為了想表現得更好，拚盡全力去做好每一件事，結果反而在比賽中無法好好發揮。現在最大的差別是，大家都能了解比賽每個階段、每一部分的節奏，並學會如何去調配。」吉力吉撈說。

身為隊長，吉力吉撈認為比過去多了一份使命感，「不能再像以前那樣不成熟，要進入狀況，也要能幫助隊友，尤其當他們低潮時能拉他一把。」他強調團隊間互相扶持的氛圍，「學弟們都願意講出感受、參與溝通，像（劉）基鴻就像個小大人，真的很棒。」他說完這句話，將目光轉向給一同出席直播活動的劉基鴻，給他一抹微笑。

他也分享近期加入的打線變化，對手面對陳子豪、朱育賢這樣的新味全龍中心打線，「如果我是對方捕手，應該會覺得滿麻煩的。這樣的打線很難纏，從一棒到九棒都不能輕易讓對方上壘。」

關鍵字： 味全龍吉力吉撈隊長捕手開季

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

前啦啦隊嘲諷富邦悍將「戰績永遠墊底」　炎上2天！道歉了

前啦啦隊嘲諷富邦悍將「戰績永遠墊底」　炎上2天！道歉了

杜克史上最強大一生？　NBA準狀元弗拉格親揭「最想去哪隊」

杜克史上最強大一生？　NBA準狀元弗拉格親揭「最想去哪隊」

桃猿洋將曝與鄭宗哲奇妙緣份！早知他要上大聯盟：他是我房客啦

桃猿洋將曝與鄭宗哲奇妙緣份！早知他要上大聯盟：他是我房客啦

多明尼加夜店倒塌至少釀66死　前中日洋砲、大聯盟棒球浪人罹難

多明尼加夜店倒塌至少釀66死　前中日洋砲、大聯盟棒球浪人罹難

NBA季末震撼彈！金塊同時開除471勝冠軍教頭和總經理

NBA季末震撼彈！金塊同時開除471勝冠軍教頭和總經理

專訪／鄭宗哲接電話一句話讓教練笑了！揭老婆反應比自己更激動

專訪／鄭宗哲接電話一句話讓教練笑了！揭老婆反應比自己更激動

專訪／鄭宗哲克服最大低潮熬5年圓夢　「大聯盟重點不是體型」

專訪／鄭宗哲克服最大低潮熬5年圓夢　「大聯盟重點不是體型」

快訊／2025亞洲盃男籃賽分組出爐　中華男籃將再碰紐西蘭、菲律賓

快訊／2025亞洲盃男籃賽分組出爐　中華男籃將再碰紐西蘭、菲律賓

專訪／老將暖授板凳哲學　鄭宗哲大聯盟重逢恩師：終於來了！

專訪／老將暖授板凳哲學　鄭宗哲大聯盟重逢恩師：終於來了！

為女兒延後投入NBA選秀　克雷頓率佛大奪NCAA冠軍還拿MOP圓夢

為女兒延後投入NBA選秀　克雷頓率佛大奪NCAA冠軍還拿MOP圓夢

台女狂搖 #櫻花樹 拍美照！他看傻：日本人都制止了

熱門新聞

前啦啦隊嘲諷富邦悍將「戰績永遠墊底」　炎上2天！道歉了

杜克史上最強大一生？　NBA準狀元弗拉格親揭「最想去哪隊」

桃猿洋將曝與鄭宗哲奇妙緣份！早知他要上大聯盟：他是我房客啦

多明尼加夜店倒塌至少釀66死　前中日洋砲、大聯盟棒球浪人罹難

NBA季末震撼彈！金塊同時開除471勝冠軍教頭和總經理

專訪／鄭宗哲接電話一句話讓教練笑了！揭老婆反應比自己更激動

讀者回應

﻿

熱門新聞

1前啦啦隊嘲諷富邦悍將「戰績永遠墊底」　炎上2天！道歉了

2NBA準狀元弗拉格親揭「最想去哪隊」

3猿洋將竟是鄭宗哲房東！早知他會上去

4夜店倒塌　兩位前大聯盟好手罹難

5NBA金塊同時開除冠軍教頭和總經理

最新新聞

1大谷廣告POSE爆紅　山本笑稱：半個模特兒

2NBA灰熊菜鳥「頭著地」驚悚重摔

3金塊10年教頭馬龍下台內幕曝

4夜店倒塌　兩位前大聯盟好手罹難

5NBA金塊同時開除冠軍教頭和總經理

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

花10年打造 #大里溪橋下小人國 ！景點遭破壞...阿公不敢再去 #台中

【是誰的假睫毛？】男友被問到露出痛苦面具XD

【猴友誼】男意外跟獼猴成為朋友 牠爬上肩幫抓蝨畫面超有愛～

許允樂遭長期抹黑「崩潰到胃出血」　張兆志怒揭主謀「是30年好友的老婆」

【自己都聽不下去】李多慧中文教唱應援曲　突笑場自虧：好難聽
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366