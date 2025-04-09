「葉總說不是來幹大事的」　吉力吉撈扛隊長、蹲捕重任5連勝有感

▲味全龍隊吉力吉撈．鞏冠。（圖／味全龍隊提供）

記者楊舒帆／綜合報導

味全龍本季開局氣勢如虹，締造隊史新高的5連勝紀錄，其中有3場是由隊長吉力吉撈．鞏冠擔任先發捕手。他日前受訪時談到重新蹲捕的體會，本季扛下隊長重擔的他，從捕手的角度，剖析這波勝利背後的關鍵，葉總春訓提點大家「不是來幹大事的，更強調態度比較重要。

吉力吉撈曾在2022年整季蹲捕45場，但近兩季下降至23場、28場，今年開季與蔣少宏分擔捕手重任。「想要多蹲一點」他透露自己始終熱愛蹲捕的角色，「我喜歡在場上跟隊友並肩作戰、幫助投手的感覺，那種引導比賽的感覺讓我很專注於比賽，比起過去只專注打擊，現在更需要觀察比賽細節。」

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至於本季將負擔更多場蹲捕重任，吉力吉撈笑說：「教練有事先找我們開會，我也說沒問題，只要能幫助球隊贏球就好。」他在開季與3位投手搭配，包括3日與龍聖、4日與艾璞樂，以及6日與王維中，捕手視角也讓他更能掌握全局，「現在蹲捕次數變多，細節要注意的也更多。」

談到開季連勝的關鍵，他指出：「整體氣氛比過去更沉穩，大家也更成熟，更清楚自己在場上的角色。」他也提到，總教練葉君璋在春訓時曾提到：「我們不是來幹什麼大事的，只要把態度做好。」這句話讓全隊更理解如何調整自己的節奏。

「以前大家可能會為了想表現得更好，拚盡全力去做好每一件事，結果反而在比賽中無法好好發揮。現在最大的差別是，大家都能了解比賽每個階段、每一部分的節奏，並學會如何去調配。」吉力吉撈說。

身為隊長，吉力吉撈認為比過去多了一份使命感，「不能再像以前那樣不成熟，要進入狀況，也要能幫助隊友，尤其當他們低潮時能拉他一把。」他強調團隊間互相扶持的氛圍，「學弟們都願意講出感受、參與溝通，像（劉）基鴻就像個小大人，真的很棒。」他說完這句話，將目光轉向給一同出席直播活動的劉基鴻，給他一抹微笑。

他也分享近期加入的打線變化，對手面對陳子豪、朱育賢這樣的新味全龍中心打線，「如果我是對方捕手，應該會覺得滿麻煩的。這樣的打線很難纏，從一棒到九棒都不能輕易讓對方上壘。」