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曾昱磬生涯首轟建功！台鋼雄鷹4比3賞統一獅4連敗

▲▼ 曾昱磬 。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲曾昱磬 。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者王真魚／綜合報導

台鋼雄鷹今（8日）與統一獅在例行賽交手，雙方拉鋸激戰至後段，最終靠著曾昱磬在7局下敲出個人生涯首轟，再度率隊要回領先，獲選單場MVP，加上牛棚穩定守成，終場以4比3擊退獅隊。林詩翔9局飆2K，再見三振關門。統一獅苦吞4連敗。

獅隊2局靠陳重羽二壘安打以2比0領先。台鋼4局下追分，張肇元適時二壘安打貢獻1分打點，吳念庭在三壘有人時擊出滾地球，野選上壘帶有1分打點追平比數，杜家明再敲安，率隊3比2超前。

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台鋼由陳柏清先發，5局投球被敲4支安打，另有3保送、3三振，失掉2分、1分責失。
獅隊則推出蒙德茲應戰，先發6局僅挨2安，但投出2次四壞球、2次觸身球保送，失掉3分責失。

7局上，傷後首度歸隊的林靖凱擊出本場首安，開啟攻勢，陳傑憲、胡金龍接連安打，林子豪擊出雙殺打，但帶回1分，將戰局拉會原點，兩隊3比3平手。

不過7局下，曾昱磬從獅隊第二任投手王鏡銘手中生涯首轟，再度幫助台鋼要回領先。

張誠恩8局登板，雖被首名打者陳聖平擊出長打，但隨後連續解決3人。林詩翔9局投出三上三下，包括三振代打林安可、蘇智傑，再見三振守住勝果。
 

關鍵字： 棒球台鋼雄鷹統一獅曾昱磬生涯首轟

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