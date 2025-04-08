徐若熙復出首戰飆速155！味全龍二軍5比1擊退台鋼雄鷹二軍

▲味全龍王牌復出！徐若熙有望4月中重返一軍。（圖／中職提供）

記者王真魚／綜合報導

中華職棒今天（8日）於亞太副球場進行二軍賽事，由味全龍對戰台鋼雄鷹。味全龍派出王牌投手徐若熙掛帥先發，他僅用46球投滿4局無失分，最快球速飆至155公里，復出首戰表現亮眼。終場味全龍二軍以5比1擊退台鋼雄鷹二軍。

徐若熙因腿傷缺席季前官辦熱身賽，從二軍開始調整，上週進行實戰打擊練習（Live BP），今日正式復出。此役面對13名打者，送出3次三振，無四死球，一度演出「7上7下」，僅被紀慶然與黃秉揚敲出2支安打，展現優異壓制力。

若調整順利，教練團先前已透露，徐若熙有望於4月中旬在台北大巨蛋系列戰中登板。

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味全龍此役在2局上率先開張，第5棒林辰勳擊出右外野高飛犧牲打，先馳得點。7局上第4棒黃柏豪也以犧牲飛球再添1分，助陣擴大領先。

台鋼在7局下靠投手暴投追回1分，顏郁軒趁機從三壘衝回本壘得分，隨後陳世嘉與黃劼希也分別靠暴投推進壘包，但未能進一步突破。

9局上，味全龍再下一城，由第6棒張政禹敲出清壘三壘安打，奠定勝基。

此役勝投由中繼投手林逸達拿下，他投1局僅用9球，其中6球為好球，沒有被敲安，也無四壞，送出1次三振，收下勝投。