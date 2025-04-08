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球場很好不用怕！張育成要鄭宗哲盡情耍帥：上去就不要下來了

記者王真魚／桃園報導

海盜台灣小將鄭宗哲升上大聯盟，成為台灣第18位登上美職最高舞台的球員，昔日旅美學長張育成也送上滿滿祝福。他感性地說，「終於了，這就是我們出國的第一個目標，他已經完成第一步，往後還有很多目標，希望他能一直待在最舒服的地方，好好享受在上面的每一場比賽、每一個moment。上去就不要下來了！」

面對媒體詢問是否有建議要給後輩，張育成笑說，「我都回來了，我們現在level不一樣，所以沒什麼建議可以給他。就希望他在異鄉打球能夠好好享受每一次比賽，相信他的壓力一定很大，打好每一球、享受每一球就夠了。」

▲▼2023WBC經典賽中華隊,左起鄭宗哲,吳念庭,張育成。（圖／記者李毓康攝）

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▲張育成感性祝福鄭宗哲：享受比賽每一刻。（圖／記者李毓康攝）

談起對鄭宗哲的第一印象，張育成也直言，「大家可能都覺得他身材小隻，不像有power的樣子，但他的表現已經超乎那樣的身材。他是有能力待在上面的，就去把自己的能力展現出來，這樣就很好了。」

張育成也透露，自己在IG上有標記鄭宗哲，送上祝福，「他的時間到了，現在就是盡情享受比賽的時候！」

過去旅美時也待過海盜隊，張育成直呼這是一座很美的球場，守備上也不需要擔心，「都不要怕，他們球場很好，不用擔心不規則彈跳，盡情去耍帥就好，記得多做一點nice play，這樣才會多一點鏡頭！」

至於球場特色，他補充，「中外野那邊有一座橋，我在那裡的時候還在施工，現在應該很漂亮了。整體來說，那裡的球場、休息室、室內打擊區都很完善。」

關鍵字： 鄭宗哲張育成台灣大聯盟祝福影音

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