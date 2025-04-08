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戰績超車道奇成聯盟第一　教士小塔提斯：春訓就在討論的目標

▲▼小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）與馬查多（Manny Machado）。（圖／路透）

▲▼小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）與馬查多（Manny Machado）。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

聖地牙哥教士今天（台灣時間8日）靠著柯朗沃斯（Jake Cronenworth）和小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）開轟的火力掩護下，終場5比4客場擊退運動家摘勝，由於同天道奇不敵國民，讓教士以9勝2敗、勝率8成18的成績成為目前全大聯盟戰績最佳的球隊。

一局上半教士打線就給運動家先發右投塞佛里諾（Luis Severino）重傷害，馬查多（Manny Machado）先是擊出帶有打點的二壘安打，隨後柯朗沃斯夯出一發右外野方向兩分砲，教士單局進帳3分；四局上半馬查多在壘上有人時再補上一支二壘安打追加1分，教士將領先優勢擴大至4比0。

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主場落後的運動家在三、四兩局進攻也有所斬獲，索德斯壯（Tyler Soderstrom）開轟外加安打串聯幫助球隊一口氣追到3比4。

七局上半教士打線攻勢再起，小塔提斯相中塞佛里諾一顆84英里失投的滑球，一棒扛出右外野大牆助隊增添保險分；七局下半索德斯壯再轟一發陽春砲完成單場雙響，本季第六轟出爐，索德斯壯也與洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）並列大聯盟全壘打排行榜首位。

八、九兩局教士主力牛棚·亞當 (Jason Adam)和蘇亞雷斯（Robert Suarez）接力守成，最終教士就以5比4力退運動家奪勝，由於同天道奇不敵國民，讓教士以9勝2敗、勝率8成18的成績成為目前全大聯盟戰績最佳的球隊。

「這是我們在春訓期間一直在討論的目標，」小塔提斯賽後受訪時興奮說道，「功勞要歸給我們的經理和教練，他們不斷推動我們，而且功勞也應該包含球隊的兄弟們，因為他們實際做到了，帶著態度從一開始就展現出色的表現。」

關鍵字： MLB聖地牙哥教士洛杉磯道奇

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