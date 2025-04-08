桃猿今回主場！韓籍「3本柱」合體再等等　廉世彬將率先登場

▲韓籍外援禹洙漢、河智媛、廉世彬合體再等等。（圖／記者湯興漢攝）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿原定於3月30日主場開幕戰安排韓籍啦啦隊「3本柱」禹洙漢、河智媛、廉世彬合體登場，無奈因天候不佳導致比賽延期，三位人氣成員初登場因此順延。結束上周客場征戰，桃猿今日回到桃園主場迎戰富邦悍將，不過「3本柱」合體最快得等到4月18日主場迎戰統一獅。

樂天桃猿為中華職棒首支引進韓籍啦啦隊成員的球隊，繼成功捧紅李多慧（目前效力味全龍）後，今年球團再度簽下禹洙漢、河智媛與廉世彬，被球迷譽「最強3本柱」。根據球團規劃，3人於上半季將至少出席15場主場賽事。儘管3人合體延至18日，但廉世彬將於4月11日率先登場，當日桃猿主場將迎戰中信兄弟。

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▲樂天韓籍女神廉世彬。（圖／翻攝IG／beena._s2）

桃猿今天主場首戰由洋投威能帝掛帥主投，迎戰富邦悍將張奕，猿隊力求在主場拿下開門紅，悍將盼終止近期3連敗頹勢。威能帝去年與魔神樂聯手穩定先發輪值，25場先發貢獻10勝、151.2局投球成績，本季首戰面對統一獅繳出7局失3分的優質內容，雖未奪勝，仍展現不俗壓制力。

威能帝對富邦悍將過往對戰數據也相當亮眼，8場先發拿下5勝僅1敗，防禦率僅2.44，為對戰5隊中最低。悍將近期低迷的打線面臨考驗，在對威能帝有超過10打席經驗的打者中，僅有池恩齊與王念好兩名年輕小將打擊率超過3成，其中池恩齊對戰19打席掃出11支安打，表現搶眼。

富邦先發投手張奕，今年轉型為先發投手，上周在新莊主場迎來中職初先發，以5.1局失2分、7次三振的好表現奪得生涯首場先發勝。此次面對「暴力猿」火力考驗不小，去年他對桃猿四度後援登板，僅投4.2局卻挨打至防禦率高達7.71，是其最棘手的對戰隊伍。

猿隊陣中打擊王林立近期手感火燙，連4戰繳出雙安以上，開路先鋒陳晨威也曾從張奕手中開轟，張奕若要壓制猿隊打線，勢必得從第一局就小心應對、避免遭到重擊。

▲威能帝。（圖／記者黃克翔攝）