運動雲

>

桃猿今回主場！韓籍「3本柱」合體再等等　廉世彬將率先登場

▲▼2025樂天女孩開季記者會，韓籍外援廉世彬、禹洙漢、河智媛首度合體。（圖／記者湯興漢攝）

▲韓籍外援禹洙漢、河智媛、廉世彬合體再等等。（圖／記者湯興漢攝）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿原定於3月30日主場開幕戰安排韓籍啦啦隊「3本柱」禹洙漢、河智媛、廉世彬合體登場，無奈因天候不佳導致比賽延期，三位人氣成員初登場因此順延。結束上周客場征戰，桃猿今日回到桃園主場迎戰富邦悍將，不過「3本柱」合體最快得等到4月18日主場迎戰統一獅。

樂天桃猿為中華職棒首支引進韓籍啦啦隊成員的球隊，繼成功捧紅李多慧（目前效力味全龍）後，今年球團再度簽下禹洙漢、河智媛與廉世彬，被球迷譽「最強3本柱」。根據球團規劃，3人於上半季將至少出席15場主場賽事。儘管3人合體延至18日，但廉世彬將於4月11日率先登場，當日桃猿主場將迎戰中信兄弟。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼樂天韓籍女神廉世彬。（圖／翻攝IG／beena._s2）

▲樂天韓籍女神廉世彬。（圖／翻攝IG／beena._s2）

桃猿今天主場首戰由洋投威能帝掛帥主投，迎戰富邦悍將張奕，猿隊力求在主場拿下開門紅，悍將盼終止近期3連敗頹勢。威能帝去年與魔神樂聯手穩定先發輪值，25場先發貢獻10勝、151.2局投球成績，本季首戰面對統一獅繳出7局失3分的優質內容，雖未奪勝，仍展現不俗壓制力。

威能帝對富邦悍將過往對戰數據也相當亮眼，8場先發拿下5勝僅1敗，防禦率僅2.44，為對戰5隊中最低。悍將近期低迷的打線面臨考驗，在對威能帝有超過10打席經驗的打者中，僅有池恩齊與王念好兩名年輕小將打擊率超過3成，其中池恩齊對戰19打席掃出11支安打，表現搶眼。

富邦先發投手張奕，今年轉型為先發投手，上周在新莊主場迎來中職初先發，以5.1局失2分、7次三振的好表現奪得生涯首場先發勝。此次面對「暴力猿」火力考驗不小，去年他對桃猿四度後援登板，僅投4.2局卻挨打至防禦率高達7.71，是其最棘手的對戰隊伍。

猿隊陣中打擊王林立近期手感火燙，連4戰繳出雙安以上，開路先鋒陳晨威也曾從張奕手中開轟，張奕若要壓制猿隊打線，勢必得從第一局就小心應對、避免遭到重擊。

▲▼中華職棒季後挑戰賽首戰-威能帝。（圖／記者黃克翔攝）

▲威能帝。（圖／記者黃克翔攝）

關鍵字： 棒球樂天桃猿富邦悍將張奕韓籍啦啦隊

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／鄭宗哲升大聯盟台將第18人　內野手第4人有神巧合

快訊／鄭宗哲升大聯盟台將第18人　內野手第4人有神巧合

大谷翔平開轟猛打秀差點完全打擊　道奇4比6不敵國民

大谷翔平開轟猛打秀差點完全打擊　道奇4比6不敵國民

「我是Z！」鄭宗哲全英文自我介紹　升上大聯盟直呼像美夢成真

「我是Z！」鄭宗哲全英文自我介紹　升上大聯盟直呼像美夢成真

大谷翔平訪問白宮　川普握手驚嘆「像電影明星」

大谷翔平訪問白宮　川普握手驚嘆「像電影明星」

海盜金手套成傷兵！鄭宗哲有望首度升大聯盟？經紀公司回應了

海盜金手套成傷兵！鄭宗哲有望首度升大聯盟？經紀公司回應了

差點完全打擊！大谷翔平懊悔吞三振：應該要出棒的

差點完全打擊！大谷翔平懊悔吞三振：應該要出棒的

「錢韋杉帥兒」入列！　政大體育獨招名單陣容超強

「錢韋杉帥兒」入列！　政大體育獨招名單陣容超強

鄭宗哲帥氣上班路背號曝光　海盜教頭：守備非常出色

鄭宗哲帥氣上班路背號曝光　海盜教頭：守備非常出色

鄭宗哲升大聯盟！美媒點出最大優勢　接替金手套工具人扛替補要角

鄭宗哲升大聯盟！美媒點出最大優勢　接替金手套工具人扛替補要角

金塊主控傷了能否趕上季後賽成疑　衛少暗示休息室氣氛不對？

金塊主控傷了能否趕上季後賽成疑　衛少暗示休息室氣氛不對？

【叫牠躺好！】黃狗「腳饋歐告」翻肚睡死　受害汪無奈臉向媽控訴

熱門新聞

快訊／鄭宗哲升大聯盟台將第18人　內野手第4人有神巧合

大谷翔平開轟猛打秀差點完全打擊　道奇4比6不敵國民

「我是Z！」鄭宗哲全英文自我介紹　升上大聯盟直呼像美夢成真

大谷翔平訪問白宮　川普握手驚嘆「像電影明星」

海盜金手套成傷兵！鄭宗哲有望首度升大聯盟？經紀公司回應了

差點完全打擊！大谷翔平懊悔吞三振：應該要出棒的

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鄭宗哲升大聯盟　台灣野手第6人

2大谷翔平開轟猛打秀差點完全打擊

3鄭宗哲全英文自我介紹「我是Z！」

4大谷翔平訪白宮　川普：像電影明星」

5鄭宗哲有望升大聯盟　發文藏玄機？

最新新聞

1林書豪奪3月MVP　飛馳單月最佳外援

2桃猿今回主場！韓籍3本柱合體再等等

3萊斯特城英超主場八連敗破紀錄

440歲瓦林卡蒙地卡羅大師賽首輪出局

5進白宮！山本由伸疑臭臉引熱議

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

#柯建銘 不滿政院安排 #傅崐萁 坐主位 #卓榮泰 夾中間一臉尷尬

潘瑋柏瘦10公斤開唱　秀下顎線：快點拍！好景不常在！

朴炯植模仿光熙　「呀呀呀！」超傳神XD

《單身4》李時安大方認整型　有動鼻子：各位想的那個也有

鍾欣凌看「台股綠油油」　「蔬菜吃多了，紅肉就來了」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366