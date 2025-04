單場0轟僅得2分創賽季新低　洋基布總不擔心：有時候就是這樣

▲賈吉(Aaron Judge)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

紐約洋基今天(台灣時間8日)客場出戰底特律老虎,本場比賽洋基打線火力遭封鎖僅得2分創賽季新低,最終就以2比6吞下敗仗,賽後洋基主帥布恩(Aaron Boone)則表示對此毫不擔心,並稱讚先發左投羅丹(Carlos Rodon)投得很好。

Andy Ibáñez goes deep for a three-run jack to give the @Tigers the lead pic.twitter.com/1vb6CFZdQc