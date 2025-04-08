單場0轟僅得2分創賽季新低　洋基布總不擔心：有時候就是這樣

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基今天（台灣時間8日）客場出戰底特律老虎，本場比賽洋基打線火力遭封鎖僅得2分創賽季新低，最終就以2比6吞下敗仗，賽後洋基主帥布恩（Aaron Boone）則表示對此毫不擔心，並稱讚先發左投羅丹（Carlos Rodon）投得很好。

Andy Ibáñez goes deep for a three-run jack to give the @Tigers the lead pic.twitter.com/1vb6CFZdQc [廣告]請繼續往下閱讀... April 7, 2025

開賽前2局展現壓制力的羅丹，在3局下半遇到亂流，接連保送羅傑斯（Jake Rogers）與克萊德勒（Ryan Kreidler）後被伊巴內茲（Andy Ibanez）轟出一發三分砲，隨後第5局再丟2分，總計今天羅丹先發6局丟掉6分（5自責），投出8次三振以及3次保送，用球數則為103球。

洋基攻勢則集中在第5局和第8局，5局上半「法官」賈吉（Aaron Judge）敲安幫助球隊破蛋，8局上半貝林傑（Cody Bellinger）上壘後靠著老虎失誤跑回一分，無奈後續進攻未能連貫，終場洋基就以2比6不敵老虎，吞下敗仗。

Judge gets us on the board pic.twitter.com/VfVJRvDUpq — New York Yankees (@Yankees) April 7, 2025

開季洋基以全壘打砲火和得分能力著稱，前八戰共轟出25發全壘打寫下聯盟紀錄，每場比賽8.4分也是聯盟之最，不過今天卻踢到鐵板，對此主帥布恩表示不用太擔心，「我覺得我們非常接近打出幾局大局，（老虎先發投手）邁茲（Casey Mize）投得很好，我們在整個打線上都有不錯的打擊表現，我們只是錯過了幾個球，有時候就是這樣，打擊有時就是這樣，老虎今天就是打敗了我們。」

隨後布恩也提到先發左投羅丹今日表現，「我覺得他投得很好，真的，我認為他今天表現不錯，但他沒有拿到一個好球的判定，那個讓他失掉三分全壘打的失投球，他稍微投高了變速球，結果就被轟出去，除此之外，我認為他表現得很出色。」