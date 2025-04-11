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買票沒位子？網紅控樂天出包　球團致歉補償送票：後續場次不受影響

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿今（11日）在主場迎戰中信兄弟，不料外野G區發生座位標示錯誤，引起現場觀賽球迷一陣混亂。知名旅遊網紅「布萊n食宿人生」也在社群平台發文反映此事，表示自己預定的外野G區第九排位置，現場卻根本不存在，讓許多球迷站在原地不知所措。所幸桃猿球團迅速處理，平息爭議。

「真的有夠荒謬，來樂天主場看球，線上預定買了外野G區第九排的位置，結果到了現場竟然根本沒有第九排，所有預定第九排的人都傻傻站在那邊。」布萊n在貼文中寫道。他也提到，當下工作人員無法即時提供可替代的空位資訊，只能另尋其他空位暫坐，「還要期望等等不會被趕走，樂天今年真的是各種荒腔走板欸。」

對此，樂天桃猿球團回應表示，外野座位錯誤是因近期更新座椅後產生的誤差，針對今日賽事已即時調整並安排等值的其他區域座位給受影響球迷。球團也強調，該座位區在賽後將立即修正，後續場次將不受影響，「造成球迷困擾深感抱歉。」

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此外，樂天球團也進一步指出，為補償受到影響的球迷，今日現場已發放門票兌換券。

「布萊n食宿人生」隨後更新貼文，表示樂天球團處理得相當迅速與有誠意，「樂天的人很快速地來處理問題，並表示歉意，開放了一區全新、比原本更好的座位給第九排的球迷。就事論事，這次處理很快，誠意也很十足，這方面給樂天肯定。」他也補充，樂天另外加贈了一張外野門票兌換券，作為補償。

▲▼ 樂天桃猿外野座位標示出錯，旅遊網紅《布萊n食宿人生》發文反映，球團迅速應對補償 。（圖／《布萊n食宿人生》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲樂天桃猿外野座位標示出錯，旅遊網紅《布萊n食宿人生》發文反映，球團迅速應對補償 。（圖／《布萊n食宿人生》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 樂天桃猿外野座位網紅混亂補償

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