林立又炸！絕對值得一張大約　桃猿已出手提前佈局

▲ 林立 。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿隊長林立開季火力全開，今日對中信兄弟之戰再度開轟，本季已敲出3支全壘打。身為市場上備受矚目的下一位「億元男」，如何留下這位重砲，已成為桃猿球團的重要課題。除了林立，黃子鵬今年底有望行使FA，樂天領隊沈鈺傑透露，球團針對2人，已著手展開合約洽談，如同先前所述，「他們絕對都值得一份大約。」

林立的生涯成績相當耀眼，擁有3座打擊王、年度MVP、台灣大賽MVP頭銜，並曾獲安打王、打點王與盜壘王各一次。加上作為2023年經典賽和2024年12強世界冠軍隊成員，場上貢獻、市場價值都極具分量。

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他在2023年與樂天桃猿簽下第二張3年複數年約，首年月薪為68萬元，接下來2年依其成績調薪，但基本則為72萬、76萬；今年若達成預設門檻，月薪有望衝到80萬。

若無意外，林立最快將於明年球季結束後取得自由球員資格。桃猿球團也已展開提前佈局，希望能搶在市場啟動前完成續約，留住這位陣中核心。

為了讓球團高層更具參考依據，沈鈺傑也特別準備了市場上3位「億元男」的合約內容，作為評估林立續約的參考。

沈鈺傑表示，目前雙方的談約已有初步雛形，對於複數年約的長度也沒有設限。