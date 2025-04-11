運動雲

>

林立又炸！絕對值得一張大約　桃猿已出手提前佈局

▲▼ 林立 。（圖／樂天桃猿提供）

▲ 林立 。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿隊長林立開季火力全開，今日對中信兄弟之戰再度開轟，本季已敲出3支全壘打。身為市場上備受矚目的下一位「億元男」，如何留下這位重砲，已成為桃猿球團的重要課題。除了林立，黃子鵬今年底有望行使FA，樂天領隊沈鈺傑透露，球團針對2人，已著手展開合約洽談，如同先前所述，「他們絕對都值得一份大約。」

林立的生涯成績相當耀眼，擁有3座打擊王、年度MVP、台灣大賽MVP頭銜，並曾獲安打王、打點王與盜壘王各一次。加上作為2023年經典賽和2024年12強世界冠軍隊成員，場上貢獻、市場價值都極具分量。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他在2023年與樂天桃猿簽下第二張3年複數年約，首年月薪為68萬元，接下來2年依其成績調薪，但基本則為72萬、76萬；今年若達成預設門檻，月薪有望衝到80萬。

若無意外，林立最快將於明年球季結束後取得自由球員資格。桃猿球團也已展開提前佈局，希望能搶在市場啟動前完成續約，留住這位陣中核心。

為了讓球團高層更具參考依據，沈鈺傑也特別準備了市場上3位「億元男」的合約內容，作為評估林立續約的參考。

沈鈺傑表示，目前雙方的談約已有初步雛形，對於複數年約的長度也沒有設限。

關鍵字： 棒球林立樂天桃猿續約球隊

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／哈孝遠遭籃協嚴懲「禁止入場」　3年不得擔任球隊職務

快訊／哈孝遠遭籃協嚴懲「禁止入場」　3年不得擔任球隊職務

李珠珢加入韓職LG啦啦隊　富邦：繼續在台灣賽事應援

李珠珢加入韓職LG啦啦隊　富邦：繼續在台灣賽事應援

富邦、韓職應援兩邊跑　李珠珢：已有妥善規劃

富邦、韓職應援兩邊跑　李珠珢：已有妥善規劃

非法賭博主謀首談水原案：大谷真的都沒發現？真相只有兩人知道

非法賭博主謀首談水原案：大谷真的都沒發現？真相只有兩人知道

韓國WBC警戒台灣！點名旅美強投 柳志炫：台灣氣勢最近非常好

韓國WBC警戒台灣！點名旅美強投 柳志炫：台灣氣勢最近非常好

馬龍下台導火線？金塊球員不滿約基奇、莫瑞享「特殊待遇」

馬龍下台導火線？金塊球員不滿約基奇、莫瑞享「特殊待遇」

金塊主帥被炒與衛斯布魯克有關？約基奇坦承比大家早知道消息

金塊主帥被炒與衛斯布魯克有關？約基奇坦承比大家早知道消息

林立又炸！絕對值得一張大約　桃猿已出手提前佈局

林立又炸！絕對值得一張大約　桃猿已出手提前佈局

「超人之爭」終於落幕　歐尼爾將陪霍華德步入名人堂

「超人之爭」終於落幕　歐尼爾將陪霍華德步入名人堂

20歲「軟骨捐贈者」遺愛人間　助NBA公牛球星「球哥」重生

20歲「軟骨捐贈者」遺愛人間　助NBA公牛球星「球哥」重生

黃鐙輝「股災賠幾百萬」：不敢動個股　聽友人「損失兩千萬美金」安慰自己

熱門新聞

快訊／哈孝遠遭籃協嚴懲「禁止入場」　3年不得擔任球隊職務

李珠珢加入韓職LG啦啦隊　富邦：繼續在台灣賽事應援

富邦、韓職應援兩邊跑　李珠珢：已有妥善規劃

非法賭博主謀首談水原案：大谷真的都沒發現？真相只有兩人知道

韓國WBC警戒台灣！點名旅美強投 柳志炫：台灣氣勢最近非常好

馬龍下台導火線？金塊球員不滿約基奇、莫瑞享「特殊待遇」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1哈孝遠遭嚴懲　3年不得擔任球隊職務

2李珠珢加入韓職LG啦啦隊　富邦：繼續在台灣賽事應援

3富邦、韓職兩邊跑　李珠珢：已有妥善規劃

4水原案　組頭質疑大谷：真的不知？

5柳志炫警戒台灣！韓國點名旅美強投

最新新聞

1龍獅大巨蛋之戰觀眾沒破萬　寫最少紀錄

2買票沒位子？樂天迅速回應補償

3顏郁軒二軍再見安助台鋼　兄弟19比6味全

4拒6年長約選擇3年　陳晨威曝考量

5台日雙獅主題日10週年　啦啦隊同台表演

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

淡水雨勢大捷運車廂灌進雨水 地板成滑水道！

#暴雨 炸進車廂積水！ #捷運 #紅線 變滑水道 #淡水

F.I.R.換血「2成員全陌生臉孔」！　開唱海報曝…歌迷都傻眼

#公車 沒到站！先站門口 司機狂噴 #南一中 學生10分鐘 #台南

【泰格與雪兒】控制狂男友
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366