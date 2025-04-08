鄭宗哲老婆生日迎來「最棒禮物」　曝得知大聯盟喜訊瞬間

▲海盜隊鄭宗哲 。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

匹茲堡海盜隊在台灣時間4月8日對戰紅雀隊的比賽前，宣布將小聯盟內野手鄭宗哲從3A印地安那波利斯升上大聯盟，他受訪時分享得知訊息的喜悅，同時透露是妻子當天最好的生日禮物。

鄭宗哲是為了填補因背部拉傷而進入傷兵名單的內野金手套得主賈瑞德・特里奧洛（Jared Triolo）空缺。雖然升上大聯盟無論什麼時候都是喜事，但這次的時機點對鄭宗哲來說格外特別。

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根據《PITTSBURGH BASEBALL NOW》報導，鄭宗哲透露「他在老婆生日當天收到升上大聯盟的消息！」鄭宗哲開心表示，「這是送給她最棒的禮物」。不過他也笑說，「我其實忘記準備禮物了（笑），只有準備一個巧克力蛋糕。」原來，最好的禮物，是讓老婆看到他圓夢。

鄭宗哲透露，這個好消息是球隊3A總教練克里斯・特魯比（Chris Truby）在對上愛荷華小熊隊比賽後、回家途中告訴他的。

在升上大聯盟後，鄭宗哲在比賽前首次在PNC球場參與賽前擊球練習。他站在球場內，看見克萊門提大橋，感動表示：「當我站在球場，看到這座大球場、看到那座橋，那一刻才真的感覺到，這是真的。」

報導描述道，雖然他當天並未排入先發，但首次大聯盟出賽只是時間問題——對鄭宗哲來說，那就是「蛋糕上的櫻桃」，補上送給老婆的巧克力蛋糕。