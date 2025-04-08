快訊／鄭宗哲升大聯盟台將第18人　內野手第4人有神巧合

▲美國職棒匹茲堡海盜隊鄭宗哲。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

根據多家外媒報導，海盜隊台灣好手鄭宗哲升上大聯盟，成為台灣第18位登上大聯盟的球員，持續寫下新篇章。同時他也是第6位登上大聯盟的台灣野手，且出現了一項有趣的「巧合」——至今升上大聯盟的台灣內野手，都是在23歲獲得進軍最高殿堂的門票。

鄭宗哲2019年自普門中學畢業後與海盜隊簽約，當年他在業餘生涯最後一戰參加U18世界盃並奪下冠軍，留下美好回憶。雖然之後遇上疫情導致小聯盟球季取消，他直到2021年才正式展開新人聯盟生涯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他於2022年升上1A，隔年（2023年）不僅入選經典賽中華隊，球季從高階1A出發，最終升上2A。休季期間他也被放入40人名單，並於去年首度升上3A，出賽6場。鄭宗哲一步步踏實向上，如今終於確定圓夢，有望在台灣時間8日海盜主場迎戰紅雀的比賽中迎來大聯盟初登場。

鄭宗哲是大聯盟台將第18人，野手方面則是繼陳金鋒、胡金龍、林哲瑄、林子偉、張育成之後的第6人。其中內野手胡金龍、林子偉、張育成與鄭宗哲都恰巧是在23歲升上大聯盟，出現難得的巧合。此外，張育成2019年是在6月底升上大聯盟，剛好他的老婆的生日是6月22日，而鄭宗哲也在老婆生日這一天收到大禮。

鄭宗哲先後在國際賽也獲得不少歷練，包含2023年經典賽、同年杭州亞運等，提升對高強度賽事的適應力。他休季期間曾赴哥倫比亞冬季聯盟（2021-2022）與波多黎各冬季聯盟（2022-2023）效力，累積面對各類投手與不同比賽局勢的經驗，這些都成為他旅美發展的重要養分，也為他順利登上大聯盟鋪路。