運動雲

>

韓華鷹人氣啦啦隊金娜妍來了！味全龍大巨蛋首戰吸睛登場

▲ 味全龍4/15、4/16本季大巨蛋主場首戰！韓華鷹人氣啦啦隊「金娜妍」親臨應援。（圖／味全龍提供）

▲ 味全龍4/15、4/16本季大巨蛋主場首戰！韓華鷹人氣啦啦隊「金娜妍」親臨應援。（圖／味全龍提供）

記者王真魚／綜合報導

為迎接本季首次於台北大巨蛋舉辦的主場系列賽，味全龍隊特別於2025年4月15日(二)與4月16日(三)兩日，邀請來自韓國職棒韓華鷹隊(Hanwha Eagles)的當紅啦啦隊成員—金娜妍(김나연)蒞臨現場，聯手味全龍專屬啦啦隊「小龍女」，為龍將們與主場球迷帶來熱情洋溢的應援演出。

金娜妍於2024年加入韓華鷹啦啦隊，憑藉其甜美清新的外貌與充滿活力的舞台表現，迅速在韓國啦啦隊界累積高人氣。其自然親切的笑容被譽為「初戀系代表」，加上紮實的舞蹈實力與極具感染力的舞台魅力，擄獲大批粉絲喜愛。她亦曾於世界棒球經典賽資格賽期間，作為「CLASSIC STARS」啦啦隊成員參與活動，展現亮眼應援實力，受到台灣球迷廣泛關注與熱情支持。

[廣告]請繼續往下閱讀...

金娜妍於本周味全龍開幕戰期間親自前往天母棒球場觀賽，深刻體驗味全龍球迷的熱情應援文化與友善氛圍。對於再度於台北大巨蛋登場應援，她本人表示相當期待，並誠摯邀請所有球迷朋友共同進場觀賽，盼能為龍隊奪下主場勝利。

2025味全龍大巨蛋主場優惠活動：

一、台北市民專屬購票優惠 凡設籍台北市之民眾，可於味全龍官方售票網預購大巨蛋平日主場賽事之「半票」票種，並於觀賽當日出示有效身分證件驗證後，即可憑票入場（每張證件限購一張優惠票）。此優惠僅適用於網路預購，現場恕不提供優惠購票與退換票服務。

二、四人同行・啤酒之夜 凡於平日大巨蛋場次現場購買四張全票（含）以上，即可獲得「啤酒一手折價券」乙張。憑券可於場內「狂龍廚房」以優惠價50元加購6罐罐裝啤酒，平均每罐僅約10元。歡迎球迷下班後相約進場，共度輕鬆愉快的棒球之夜。

關鍵字： 啦啦女神金娜妍味全龍台北大巨蛋熱情應援

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

「皇家大谷翔平」炸464英尺場外轟　美球迷驚呼：這傢伙是怪物！

「皇家大谷翔平」炸464英尺場外轟　美球迷驚呼：這傢伙是怪物！

詹子賢致勝一擊兄弟橫掃統一3連勝　江坤宇9局「小劇場」隊友笑翻

詹子賢致勝一擊兄弟橫掃統一3連勝　江坤宇9局「小劇場」隊友笑翻

快訊／罷賽風波台啤致歉　哈孝遠例行賽全禁賽＋扣薪兩個月

快訊／罷賽風波台啤致歉　哈孝遠例行賽全禁賽＋扣薪兩個月

嫌楠梓足球場太爛！紐西蘭女足來台拒賽不踢　高市府回應了

嫌楠梓足球場太爛！紐西蘭女足來台拒賽不踢　高市府回應了

運動家2A莊陳仲敖首搭檔林家正4.2局失4分　沙子宸1A中繼6K好投

運動家2A莊陳仲敖首搭檔林家正4.2局失4分　沙子宸1A中繼6K好投

大谷翔平連11場上壘但吞3K熄火 道奇7:8遭費城人逆轉

大谷翔平連11場上壘但吞3K熄火 道奇7:8遭費城人逆轉

大谷翔平今與川普見面　日學者談應對美關稅：買下道奇隊

大谷翔平今與川普見面　日學者談應對美關稅：買下道奇隊

兄弟大巨蛋蠟筆小新主題日下周末登場　4款限量球衣魅力曝光

兄弟大巨蛋蠟筆小新主題日下周末登場　4款限量球衣魅力曝光

道奇瘋傳大谷翔平代言手勢　全隊開轟狂比無情工商

道奇瘋傳大谷翔平代言手勢　全隊開轟狂比無情工商

活塞控衛塞瑟秀「開槍」手勢慶賀卻收手　臉部驚恐表情全紀錄

活塞控衛塞瑟秀「開槍」手勢慶賀卻收手　臉部驚恐表情全紀錄

教你用熱狗+義大利麵做超可愛「長髮熱狗」

熱門新聞

「皇家大谷翔平」炸464英尺場外轟　美球迷驚呼：這傢伙是怪物！

詹子賢致勝一擊兄弟橫掃統一3連勝　江坤宇9局「小劇場」隊友笑翻

快訊／罷賽風波台啤致歉　哈孝遠例行賽全禁賽＋扣薪兩個月

嫌楠梓足球場太爛！紐西蘭女足來台拒賽不踢　高市府回應了

運動家2A莊陳仲敖首搭檔林家正4.2局失4分　沙子宸1A中繼6K好投

大谷翔平連11場上壘但吞3K熄火 道奇7:8遭費城人逆轉

讀者回應

﻿

熱門新聞

1皇家大谷炸464英尺場外轟震驚美國！

2詹子賢致勝一擊兄弟橫掃統一3連勝

3罷賽風波台啤致歉　哈孝遠禁賽、扣薪

4場地太爛害紐西蘭女足拒賽　高市府回應

5莊陳仲敖首搭檔林家正4.2局失4分

最新新聞

1新北棒球隊獲冠名贊助

2王威晨朱育賢千安　吳東融：給學弟的鼓勵

3中職拚300萬人次！悍將人氣僅次兄弟

4龍迷同樂會！來和林襄、李多慧嗨聊

5亞錦賽明登場！周天成領銜19組台將

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【危險畫面曝】白衣猴攀爬 #恆春 #古城門 ！跳下險撞機車騎士

BoA.全炫茂直播超親密　經紀人急call他關掉

騎士橫切馬路擊落來車！　擺頭確認一下不好嗎哥？

喊話「台灣有韌性，大家不要恐慌」　賴清德：沒有計劃採取關稅報復！

【聽團仔跳Lucy健康操】大港開唱現場集體一起跳！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366