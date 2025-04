1比5落後上演超級逆轉 皮古拉封后成美國網壇新一姐

Wholesome content alert ???? Jessica Pegula celebrates winning Charleston Open with her dog, Maddie ???? pic.twitter.com/arRbiBUXNJ

實習記者胡冠辰/綜合報導

2025年查爾斯頓女子網球錦標賽決賽上演壓軸「美國內戰」,由賽會頭號種子皮古拉(Jessica Pegula)對上2020年澳網冠軍科寧(Sofia Kenin)。皮古拉先以6比3拿下首盤,第二盤更上演1比5、0比40落後的驚天逆轉,連下6局後以6比3、7比5奪得冠軍,不僅摘下個人本季第二冠,世界排名也超越高芙(Coco Gauff),成為新任美國一姐。

A win that's close to home for Jessica Pegula ????????#CharlestonOpen pic.twitter.com/N4DOwvJOGT