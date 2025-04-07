1比5落後上演超級逆轉 皮古拉封后成美國網壇新一姐

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Jessica Pegula celebrates winning Charleston Open with her dog, Maddie ???? pic.twitter.com/arRbiBUXNJ — TNT Sports (@tntsports) April 6, 2025

實習記者胡冠辰／綜合報導

2025年查爾斯頓女子網球錦標賽決賽上演壓軸「美國內戰」，由賽會頭號種子皮古拉（Jessica Pegula）對上2020年澳網冠軍科寧（Sofia Kenin）。皮古拉先以6比3拿下首盤，第二盤更上演1比5、0比40落後的驚天逆轉，連下6局後以6比3、7比5奪得冠軍，不僅摘下個人本季第二冠，世界排名也超越高芙（Coco Gauff），成為新任美國一姐。

A win that's close to home for Jessica Pegula ????????#CharlestonOpen pic.twitter.com/N4DOwvJOGT — Tennis Channel (@TennisChannel) April 6, 2025

這場決賽是查爾斯頓賽史近30年來首次由兩位美國本土球員爭冠。開賽初段，科寧雖在0比2落後情況下，靠強勁正拍與犀利接發，連保帶破將比分反超至3比2；不過皮古拉穩住陣腳，連拿4局，以6比3先下一城。

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第二盤前半段則完全倒向科寧，她一度取得5比1領先，並在第七局握有40比0的盤末點，看似要將比賽推進至決勝盤。然而皮古拉展現驚人韌性，一一化解危機後反撲成功，連破帶保連下6局，終場就在科寧發出雙誤的情況下，以7比5完成逆轉勝，直落2奪冠。

▲皮古拉擊敗科寧，在查爾斯頓女網賽封后。（圖／X／SK__Tennis）

賽後皮古拉坦言：「我意識到自己真的很疲憊，科寧也開始打出高水準的網球。比賽中有幾局我無法突破、也守不住自己的發球局，加上風勢強勁，條件真的非常艱難。」

她補充道：「當時我只是想守住自己的發球局，為第三盤積累能量，因為如果進入決勝盤，狀況會變得很艱困。我知道自己有能力可以破掉她的發局，但老實說，我沒想到能連續破掉她的發球局。幸運的是，我打出了一些精彩的球。」

這座冠軍是皮古拉繼三月奧斯汀女網賽後，本賽季第二冠，同時也是她職業生涯首度在查爾斯頓封后，成為賽史上第10位奪冠的美國女將。