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楠梓足球場被嫌爛！台紐之戰取消　場地方回應曝過度使用問題

▲柏文健康事業4月1日起就進行場地改善工作，無奈未能達成共識。（圖／柏文健康事業提供）

▲柏文健康事業4月1日起就進行場地改善工作，無奈未能達成共識。（圖／柏文健康事業提供）

記者游郁香／綜合報導

中華女足睽違5年再辦國際賽，選定高雄楠梓足球場舉行「2025中華女足國際女子足球邀請賽」對戰紐西蘭，卻傳出紐西蘭抵台後，認定場地無法符合對於賽事品質期待而拒絕出賽，對此負責場地的柏文健康事業發出聲明回應，強調自4月1日起就進行場地改善工作，無奈未能達成共識，同時點出楠梓球場近3個月過度使用的問題。

▲原訂於高雄楠梓足球場舉行的「2025中華女足國際女子足球邀請賽」，因為場地不符客隊需求取消。（圖／足協提供）

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▲原訂於高雄楠梓足球場舉行的「2025中華女足國際女子足球邀請賽」，因為場地不符客隊需求取消。（圖／足協提供）

柏文健康事業聲明全文如下：

原訂於2025年4月8日（星期二）晚間6時30分，於高雄楠梓足球場舉行「2025中華女足國際女子足球邀請賽」對戰紐西蘭賽事，經雙方多次溝通與協調後，因場地相關條件仍無法完全符合對方對賽事品質之期待，最終遺憾決議取消本場比賽。

紐西蘭隊於抵台後，立即與場地方-柏文健康事業進行多次實地勘查與會議，並針對場地條件提出重新鋪設草皮等具體建議。為了配合紐西蘭隊之要求，楠梓足球場自4月1日起，積極進行場地改善工作，包括草皮更換、草地整理、灑水、壓地及整地等一系列努力，更與紐西蘭方面不間斷地進行溝通與協調，盡全力確保比賽場地符合規定並達到最佳狀況，但最終仍未能達成共識，導致比賽無法如期進行。

對於比賽取消，柏文深感遺憾，並對所有期待這場比賽的球迷與朋友表示歉意。衷心感謝高雄市運發局及足協長時間積極協助楠梓足球場，展現出對足球運動支持與重視。

隨著台灣足球運動方興未艾，場地需求日益增加，然而，國內現有足球場地數量仍顯不足，此一問題已然成為制約台灣足球進步的重要因素之一。其中，楠梓足球場作為高雄主要的足球比賽場地之一，因使用頻繁，已面臨過度使用的問題，三月以來楠梓足球場使用狀況如下：

3/4 ~ 3/7 AFC挑戰者盃(台鋼，足協租借)
3/7~3-15 球場天然草保養
3/12 ~ 3/16 A級教練講習(高雄足委會半年前租借)
3/17 ~ 3/23 國男足訓練
3/24 ~ 至今

為了4月5日與8日兩場國際賽，將場地匡列維護三月起，周間的挑戰者盃、國男女足練習，周末的勝利聯賽，楠梓足球場原本符合國內比賽要求，但由於高頻次使用，草皮狀況日益堪憂，並且場地保養及維護時間與空間都受到極大限制。這不僅影響了選手的比賽和訓練效果，也對場地的長期使用造成了不小的挑戰。

台灣足球夢從場地做起，期盼未來可以協調社區、俱樂部及學校之間資源利用，建立合理之學校場地合作機制。通過三方有效溝通與協作，創造既能滿足訓練需求、又能保障場地維護之運動友善環境，為台灣足球長期發展奠定基礎。透過此一合作機制，不僅能解決當前的場地困境，更能讓更多年輕選手在良好訓練環境中成長，提升台灣足球整體的競技水平和國際競爭力。

✅ 聲明重點整理：

比賽取消事由：
原定於2025年4月8日晚間舉行的「2025中華女足國際女子足球邀請賽」對戰紐西蘭，因場地無法完全符合紐西蘭隊對賽事品質的期待，經協調後最終宣佈取消比賽。

改善過程說明：
o 紐西蘭隊抵台後與場地方多次實地勘查，提出如重新鋪設草皮等具體建議。
o 柏文健康事業自4月1日起啟動草皮更換、整理、壓地等工程，並持續與對方溝通協調，最終仍未達成共識。

使用壓力與現況：
o 楠梓足球場三月以來長期高頻次使用（挑戰者盃、A級講習、男女足訓練等），導致草皮維護空間與品質下降。
o 雖符合國內比賽標準，但無法滿足國際隊伍對比賽品質的期望。

未來展望與呼籲：
o 呼籲政府與體育單位協調社區、俱樂部與學校場地資源共享機制，改善足球場地不足與維護困難的現狀。
o 強調建立永續使用、訓練與比賽兼顧的場地體系，提升台灣足球競技與發展基礎。

關鍵字： 足球中華女足楠梓足球場紐西蘭女足國際賽柏文健康事業

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