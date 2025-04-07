錯失重返前4機會！ 英超「德比大戰」曼城0比0踢平曼聯

實習記者胡冠辰／綜合報導

英超迎來第31輪焦點戰，由「藍月亮」曼城作客老特拉福挑戰「紅魔」曼聯，上半場雙方進攻頻頻落空，下半場曼聯齊爾克澤 （Joshua Zirkzee）與曼城馬爾穆什 (Omar Marmoush）都創造絕佳射門機會，無奈雙方門將皆做出精彩撲救，終場兩隊就以0比0握手言和，曼聯積分38分排名英超第13；曼城則以52分續排第5，落後第4名的切爾西1分。

上半場雙方均未創造出太多機會，第27分鐘曼聯持球反擊，加納喬（Alejandro Garnacho）橫傳至中，「B費」布魯諾（Bruno Fernandes）再做球給多古（Patrick Dorgu），後者小角度射門偏高；第39分鐘曼城主將京多安（İlkay Gündoğan）禁區外起腳遠射也未有起效，兩隊0比0進入中場休息。

The action from today's draw at Old Trafford ???? pic.twitter.com/2mFQeN1S6d [廣告]請繼續往下閱讀... April 6, 2025

下半場雙方持續久攻不下，第70分鐘曼城獲得角球機會，馬爾穆什凌空抽射遭曼聯門將歐納納（André Onana）擋下；第77分鐘曼聯出現全場最佳進球機會，齊爾克澤接到球後轉身射門，但曼城門將莫拉斯（Ederson Moraes）憑藉精彩美技成功救下，最終兩隊0比0各進帳1分積分，曼聯目前38分排名英超第13；曼城則以52分續排第5，落後第4名切爾西1分。

▲曼城主將京多安。（圖／達志影像／美聯社）

「現實就是這樣，當然贏球會更好，」曼城主帥瓜迪奧拉（Pep Guardiola）賽後受訪時說道，「老特拉福就是老特拉福，你總是需要表現出色才能贏球，我們試著做好傳球，準確地傳中，並且嘗試控制比賽局勢，他們可以奔跑並且創造威脅，我們也始終有機會」。

「在過去的3場比賽中，我看到很多好的表現，尤其是在最近兩場比賽和今天，我們的優勢在於控球，而今天我們失去了這一點，我們沒有處於正確的位置來威脅對方，」瓜迪奧拉接著表示，「我們必須保持同一節奏，並處於正確的位置，我們會接受這1分積分，並且繼續前進。」