錯失重返前4機會！ 英超「德比大戰」曼城0比0踢平曼聯

實習記者胡冠辰/綜合報導

英超迎來第31輪焦點戰,由「藍月亮」曼城作客老特拉福挑戰「紅魔」曼聯,上半場雙方進攻頻頻落空,下半場曼聯齊爾克澤 (Joshua Zirkzee)與曼城馬爾穆什 (Omar Marmoush)都創造絕佳射門機會,無奈雙方門將皆做出精彩撲救,終場兩隊就以0比0握手言和,曼聯積分38分排名英超第13;曼城則以52分續排第5,落後第4名的切爾西1分。

上半場雙方均未創造出太多機會,第27分鐘曼聯持球反擊,加納喬(Alejandro Garnacho)橫傳至中,「B費」布魯諾(Bruno Fernandes)再做球給多古(Patrick Dorgu),後者小角度射門偏高;第39分鐘曼城主將京多安(İlkay Gündoğan)禁區外起腳遠射也未有起效,兩隊0比0進入中場休息。

The action from today's draw at Old Trafford ???? pic.twitter.com/2mFQeN1S6d