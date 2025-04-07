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湖人狂勝NBA龍頭雷霆27分　詹皇讚連秀神技唐西奇「太精彩」

記者游郁香／綜合報導

NBA例行賽進入倒數1周，湖人今（7）日強碰勝率超過8成的聯盟龍頭雷霆，開賽就火力全開，首節灌進42分，最終在3大得分手合力攻下69分之下，以126比99狂勝了27分，贏得關鍵一勝，持續穩居西區第3。「金童」唐西奇（Luka Doncic）整場美技連發，被天王詹姆斯（LeBron James）大讚。

西區季後賽卡位戰戰況激烈，稍有不慎可能就會下滑好幾個名次，湖人連2場要交手聯盟第1的雷霆，無疑是大考驗。上季曾率獨行俠在季後賽淘汰奧克拉荷馬的唐西奇再度扮演關鍵角色，全場攻下30分、6助攻，施展全能技巧，轉身突破防守、背後妙傳、後撤步三分，徹底瓦解聯盟最強的外線防線。

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「唐西奇真的太精彩了。」洛城天王詹姆斯賽後盛讚，詹皇此役貢獻19分，並在防守端帶領全隊，協助壓制雷霆主力長人霍姆格倫（Chet Holmgren），讓對方僅得10分。

▲▼湖人詹姆斯、唐西奇、里夫斯；雷霆吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／達志影像／美聯社）

▲唐西奇（左）此役狂砍30分，展現全能進攻實力。（圖／達志影像／美聯社）

近況火燙的里夫斯（Austin Reaves）也發揮神射本色，包辦4顆三分球斬獲20分，並在防守端有效限制MVP熱門人選吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），讓對方整場未獲罰球機會，這是SGA自2021年12月18日以來首次碰到這種狀況。

詹姆斯表示，「我們知道這是整季的最後衝刺，所以我們只是試著養成良好習慣。」

▲▼湖人詹姆斯、唐西奇、里夫斯；雷霆吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆在攻防兩端皆有貢獻，幫助湖人重創雷霆。（圖／達志影像／美聯社）

湖人此役完美回答了能否克服雷霆內線壓力的疑問。他們整場籃板數比對手多9顆，二波得分領先10分，且只讓雷霆獲得12罰。即便雷霆試圖反撲，芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith）與文森（Gabe Vincent）等人都能跳出來幫湖人及時止血，始終保持雙位數領先。

湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）說，「我們在防守上的執行非常堅定，也清楚哪裡能創造出好的投籃機會。全隊始終保持專注，沒有過度反應。」湖人此役還刷新本季單場三分命中數，砍進了22顆。

▲▼湖人詹姆斯、里夫斯；雷霆吉爾吉斯-亞歷山大 。（圖／達志影像／美聯社）

▲里夫斯（右）三分手感火燙，助隊早早拉開比分。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人唐西奇詹姆斯雷霆里夫斯

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