大谷翔平連11場上壘但吞3K熄火 道奇7:8遭費城人逆轉

Teoscar Hernández sac fly for the tie, Will Smith RBI double for the lead in a big 7th inning rally for the @Dodgers! pic.twitter.com/Ma0osJnTE2 — MLB (@MLB) April 6, 2025

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊作客費城費城人隊系列賽三連戰最後一役，以7比8敗北。大谷翔平此戰沒有擊出安打。

比賽一開始，道奇就靠著T.赫南德茲（Teoscar Hernández）2分砲成功先馳得點。

第3局，因為下雨影響，道奇先發葛拉斯諾（Tyler Glasnow）控球失準，連續投出三個保送，形成無人出局滿壘危機。接著被哈波（Bryce Harper）敲出適時安打，加上暴投讓費城人追平比數。

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隨後他又投出保送，再次陷入滿壘危機，葛拉斯諾此時被換下。接替的第二任投手維西亞（Alex Vesia）則被卡斯提亞諾斯（Nick Castellanos）敲出滿貫全壘打，這一局費城人一口氣攻下6分逆轉。

第4局，T.赫南德茲連續兩打席擊出全壘打；第5局又補上一支適時安打，道奇逐步縮小分差。

第7局，貝茲（Mookie Betts）適時安打將比數追近至1分差。隨後赫南德茲再度建功，以高飛犧牲打追平比數。接著史密斯（Will Smith）敲出二壘安打，單局攻下3分，道奇超前。

不過在7局下半，道奇再失1分被追平，並在索薩（Edmundo Sosa）擊出滾地球野選，被跑者跑回致勝分，費城人要回領先。

道奇投手群控球不穩，共投出11次四壞保送，最終反擊無果，遭逆轉落敗，這個系列賽以1勝2敗輸給費城人。

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

大谷翔平今天擔任「第一棒指定打擊（DH）」，前3打席面對費城左投桑契斯（Cristopher Sánchez）皆遭三振。第4打席則從右投羅馬諾（Jordan Romano）手中選到保送，並在該局跑回追平分。第5打席則遭阿瓦瑞多（José Alvarado）以99.5英里（約160公里）的伸卡球打成一壘滾地球出局。

此役大谷4打數無安打、1保送、3三振，連兩戰未敲安，費城3連戰總計11打數僅1安打，生涯至今仍未在此場地敲出全壘打；目前打擊率0.268、全壘打3支、OPS.912。

接下來，道奇將於4月8日（當地時間7日）上午7:45，作客華盛頓國民球場，展開對華盛頓國民隊的三連戰首戰。