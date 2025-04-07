朱育賢千安紀錄「不忘任何一個人」　874字感言讓球迷淚推

記者王真魚／綜合報導

4月5日中華職棒迎來紀錄之夜，味全龍重砲朱育賢面對富邦悍將之戰開轟，正式加入中職「千安俱樂部」，成為史上第30位達成此紀錄的球員，更特別的是，他用一發全壘打完成這一刻，別具意義。他在個人社群平台發表一篇長達874字的感言，細數六個感謝，感動不少球迷，紛紛留言盛讚，「不只感恩，更展現十足風度」。

這是朱育賢轉戰味全龍後的代表性時刻，他在感言中提及，這顆達成千安的全壘打球被新竹球迷歸還，讓他相當感動。文中，他感謝前東家Lamigo與樂天球團的九年栽培、感謝十號隊友們的長期應援、味全龍球團的接納、後勤與防護團隊的支持、長期裝備贊助與場外協助，以及最重要的家人支持。

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▲朱育賢全壘打達成千安里程碑，發文感謝 。（圖／味全龍提供）

除了自身成就，朱育賢也不忘向同一天締造里程碑的球員致意。中信兄弟隊長王威晨在當晚以再見安打方式達成生涯第1000安，寫下中職史上首次「再見安即千安」紀錄，感動無數球迷；統一獅陳傑憲也以全壘打完成個人第1100安；此外，兩位新秀—味全的曾聖安與台鋼的曾昱磬，則在當天敲出生涯首安，象徵新的旅程。

朱育賢在文末提到，達成目標只是過程的一部分，未來仍會繼續努力。他誠摯的發文引發球迷熱烈回應，不僅展現職業選手的高度，也讓這個紀錄夜更加溫暖有感。

【以下為朱育賢IG全文】