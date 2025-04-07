運動雲

>

朱育賢千安紀錄「不忘任何一個人」　874字感言讓球迷淚推

記者王真魚／綜合報導

4月5日中華職棒迎來紀錄之夜，味全龍重砲朱育賢面對富邦悍將之戰開轟，正式加入中職「千安俱樂部」，成為史上第30位達成此紀錄的球員，更特別的是，他用一發全壘打完成這一刻，別具意義。他在個人社群平台發表一篇長達874字的感言，細數六個感謝，感動不少球迷，紛紛留言盛讚，「不只感恩，更展現十足風度」。

這是朱育賢轉戰味全龍後的代表性時刻，他在感言中提及，這顆達成千安的全壘打球被新竹球迷歸還，讓他相當感動。文中，他感謝前東家Lamigo與樂天球團的九年栽培、感謝十號隊友們的長期應援、味全龍球團的接納、後勤與防護團隊的支持、長期裝備贊助與場外協助，以及最重要的家人支持。

▲▼ 朱育賢 。（圖／味全龍提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲朱育賢全壘打達成千安里程碑，發文感謝 。（圖／味全龍提供）

除了自身成就，朱育賢也不忘向同一天締造里程碑的球員致意。中信兄弟隊長王威晨在當晚以再見安打方式達成生涯第1000安，寫下中職史上首次「再見安即千安」紀錄，感動無數球迷；統一獅陳傑憲也以全壘打完成個人第1100安；此外，兩位新秀—味全的曾聖安與台鋼的曾昱磬，則在當天敲出生涯首安，象徵新的旅程。

朱育賢在文末提到，達成目標只是過程的一部分，未來仍會繼續努力。他誠摯的發文引發球迷熱烈回應，不僅展現職業選手的高度，也讓這個紀錄夜更加溫暖有感。

【以下為朱育賢IG全文】

關鍵字： 中職朱育賢千安俱樂部紀感言歷史紀錄

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

「皇家大谷翔平」炸464英尺場外轟　美球迷驚呼：這傢伙是怪物！

「皇家大谷翔平」炸464英尺場外轟　美球迷驚呼：這傢伙是怪物！

詹子賢致勝一擊兄弟橫掃統一3連勝　江坤宇9局「小劇場」隊友笑翻

詹子賢致勝一擊兄弟橫掃統一3連勝　江坤宇9局「小劇場」隊友笑翻

快訊／罷賽風波台啤致歉　哈孝遠例行賽全禁賽＋扣薪兩個月

快訊／罷賽風波台啤致歉　哈孝遠例行賽全禁賽＋扣薪兩個月

中華女足辦邀請賽　對手紐西蘭抵台竟認定場地不合格取消賽事

中華女足辦邀請賽　對手紐西蘭抵台竟認定場地不合格取消賽事

活塞控衛塞瑟秀「開槍」手勢慶賀卻收手　臉部驚恐表情全紀錄

活塞控衛塞瑟秀「開槍」手勢慶賀卻收手　臉部驚恐表情全紀錄

柯家兄弟「金包銀」！　柯秉逸奪CTPBA職撞第2站冠軍

柯家兄弟「金包銀」！　柯秉逸奪CTPBA職撞第2站冠軍

大谷翔平連11場上壘但吞3K熄火 道奇7:8遭費城人逆轉

大谷翔平連11場上壘但吞3K熄火 道奇7:8遭費城人逆轉

佐佐木朗希下次先發時間確定　羅伯斯：期待每場都更好

佐佐木朗希下次先發時間確定　羅伯斯：期待每場都更好

道奇壞消息！史奈爾僅投2場左肩發炎列傷兵名單

道奇壞消息！史奈爾僅投2場左肩發炎列傷兵名單

台灣職籃國際揚威　領航猿BCL東亞區資格賽強勢2連勝

台灣職籃國際揚威　領航猿BCL東亞區資格賽強勢2連勝

賴清德向國人談話！　祭5策略因應關稅戰

熱門新聞

「皇家大谷翔平」炸464英尺場外轟　美球迷驚呼：這傢伙是怪物！

詹子賢致勝一擊兄弟橫掃統一3連勝　江坤宇9局「小劇場」隊友笑翻

快訊／罷賽風波台啤致歉　哈孝遠例行賽全禁賽＋扣薪兩個月

中華女足辦邀請賽　對手紐西蘭抵台竟認定場地不合格取消賽事

活塞控衛塞瑟秀「開槍」手勢慶賀卻收手　臉部驚恐表情全紀錄

柯家兄弟「金包銀」！　柯秉逸奪CTPBA職撞第2站冠軍

讀者回應

﻿

熱門新聞

1皇家大谷炸464英尺場外轟震驚美國！

2詹子賢致勝一擊兄弟橫掃統一3連勝

3罷賽風波台啤致歉　哈孝遠禁賽、扣薪

4中華女足邀請賽　場地不符客隊要求取消

5活塞控衛秀開槍手勢　驚恐表情全紀錄

最新新聞

1MLB單日5場再見比賽3年來首見！

2莊陳仲敖首搭檔林家正4.2局失4分

3皇家大谷炸464英尺場外轟震驚美國！

4ETtoday今晚直播「龍迷同樂會」

5朱育賢千安感言誰都沒漏！球迷讚爆

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

BoA.全炫茂直播超親密　經紀人急call他關掉

【危險畫面曝】白衣猴攀爬 #恆春 #古城門 ！跳下險撞機車騎士

喊話「台灣有韌性，大家不要恐慌」　賴清德：沒有計劃採取關稅報復！

騎士橫切馬路擊落來車！　擺頭確認一下不好嗎哥？

大甲媽遶境進入雲林　唯一來回駐駕「福興宮」上萬信眾虔迎
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366