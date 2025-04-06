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延續WBCQ好投！運動家1A林維恩超狂初登板　3局7K無失分

▲▼林維恩初登板。（圖／截自MiLB TV）

▲林維恩初登板。（圖／截自MiLB TV）

記者楊舒帆／綜合報導

美職小聯盟新球季剛開打，旅美投手林維恩被分發至運動家1A，首場登板便繳出亮眼表現，連續3局三上三下，跨局連飆6次三振，為旅美生涯寫下完美起步。

林維恩於6局下登板對戰落磯1A，球隊當時以1比2落後，先讓打者擊出中外野飛球出局，接著飆出生涯首K，再製造內野飛球結束該局。進入7局下續投前，場內管樂團在本壘後方演奏，他也罕見伴隨音樂熱身投球，成為一段特別的經歷。

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7局下他再展三振功力，對首名打者纏鬥至滿球數後，以第6球成功三振。接著讓Felix Tena3球三振，再以6球解決下一棒，上演連續3次三振。8局下開局先連飆2K，隨後面對該局第三名打者，他的第一球不小心砸中主審，造成小插曲，在等待治療期間，林維恩與捕手無需翻譯簡單交談。

回到比賽後，他不受影響再飆三振，跨局連飆6K，連續解決9名打者。林維恩本場共用46球投3局，其中30球為好球，未被敲安打，飆出7次三振，表現極具壓制力，直球均速落在91至93英里，最快球速94英里。可惜球隊最終未能反撲，以1比2吞敗。

回顧林維恩在經典賽資格賽中繼登板2場，合計1.1局無失分，被敲1支安打，初登板對西班牙時更飆出生涯最快球速152公里，直球轉速高達2500轉，成功以速球壓制對手。旅美首秀延續國家隊好投，也有好的開始。

另一位旅美好手、效力於老虎3A的李灝宇，本場表現穩定。第一打席遭三振，第二打席於3局上敲出左外野平飛安打，留下殘壘。第三打席在5局上擊出平飛球，卻遭對手美技接殺，形成雙殺。7局上他再敲左外野平飛安打，9局上第五打席則擊出右外野飛球出局。

老虎3A與遊騎兵3A激戰到10局，最終遭再見全壘打，以5比6落敗。李灝宇5打數2安打，挨1次三振，打擊率.222。

關鍵字： 美職小聯盟林維恩李灝宇旅美投手亮眼表現

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