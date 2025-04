道奇瘋傳大谷翔平代言手勢　全隊開轟狂比無情工商

▲E.赫南德茲(Enrique Hernández)開轟學大谷翔平廣告動作。(圖/達志影像/美聯社)

記者楊舒帆/綜合報導

洛杉磯道奇隊6日(台灣時間)作客費城人,陣中球員「Kike」赫南德茲(Enrique Hernández)與康佛托(Michael Conforto)分別開轟後,開心地向休息區比出一個「熟悉的手勢」——這正是隊友大谷翔平代言的日系保養品牌「COSME DECORTE」廣告中的招牌動作。

Sure, winning that game was nice, but finding out the team already has a celly to poke fun at his commercial? Priceless. pic.twitter.com/zIaNmpF8lU