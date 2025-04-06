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道奇瘋傳大谷翔平代言手勢　全隊開轟狂比無情工商

▲E.赫南德茲（Enrique Hernández）開轟學大谷翔平廣告動作。（圖／達志影像／美聯社）

▲E.赫南德茲（Enrique Hernández）開轟學大谷翔平廣告動作。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯道奇隊6日（台灣時間）作客費城人，陣中球員「Kike」赫南德茲（Enrique Hernández）與康佛托（Michael Conforto）分別開轟後，開心地向休息區比出一個「熟悉的手勢」——這正是隊友大谷翔平代言的日系保養品牌「COSME DECORTE」廣告中的招牌動作。

日前大谷翔平再見轟回到本壘前所比出的手勢，目前正在隊內迅速流行，不僅赫南德茲與康佛托在6日轟出全壘打後比出，前一戰的T. 赫南德茲（Teoscar Hernández）也在壘上做出相同動作。道奇官方社群平台也順勢發文：「我們贏球啦！新的慶祝動作就此誕生！」

蒙西（Max Muncy）敲出右外野二壘打後，立即轉向休息區比出「Decorte Pose」。接著Kike轟出左外野逆轉兩分砲，再度做出同樣手勢，隊友們也一起慶祝。第六局康佛托補上一發陽春砲，在繞壘經過三壘前時也露出這個手勢。

轉播單位《SportsNet LA》的場邊記者華生（Kirsten Watson）也在直播中說明：「這是大谷翔平所代言的保養品廣告中的手勢。」主播也補充說：「這是KOSE旗下保養品牌COSME DECORTE的電視廣告。」

蒙西賽後受訪時，被問到是否受到大谷CM影響才做出這個手勢，他笑說：「沒錯！那廣告真的拍得不錯，我很喜歡。」而赫南德茲則表示：「這手勢不錯啊！我們之後會繼續用的。」

雖然全隊都在玩這個手勢，不過總教練羅伯斯（Dave Roberts）倒是一頭霧水地說：「蛤？他們做什麼手勢？翔平代言的廣告很多啦，我都沒注意到（笑）。」

該手勢在網路上也掀起熱議，許多球迷留言：「道奇全隊都在做大谷的CM手勢」、「現在敲安打也要比KOSE手勢了嗎」、「看來DECORTE手勢快變成道奇標配了」、「道奇掀起了Decorte Pose旋風！」

關鍵字： 大谷翔平廣告動作道奇隊COSMEDECORTE球場熱潮

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