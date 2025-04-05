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全美最佳防守球員將對決NBA準狀元　塔格勒：沒人我守不住

▲▼休士頓大學塔格勒。（圖／達志影像／美聯社）

▲休士頓大學塔格勒。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

杜克大一天才弗拉格（Cooper Flagg）將在本屆NCAA 4強戰迎來嚴峻挑戰，對手是防守實力傲視全美的休士頓大學，主防他的正是全美最佳防守球員得主塔格勒（Joseph Tugler）。這場對決備受矚目，塔格勒賽前更放話要「鎖死」弗拉格。

「封住他右手、別讓他轉身，要讓他每一球都得辛苦出手。」塔格勒談到對弗拉格的防守策略，並自信表示，「只要我下定決心，沒有人是我守不住的。」

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現年18歲的弗拉格本季場均18.9分、7.5籃板，被視為今年NBA狀元大熱門。上周16強戰中，他狂轟30分、6籃板、7助攻，之後對上阿拉巴馬大學雖手感略冷，仍繳出16分、9籃板、3助攻。

▲杜克天才前鋒弗拉格，已經被看好超越「甜瓜」安東尼成為NCAA史上最強菜鳥。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜克天才弗拉格。（圖／達志影像／美聯社）

然而，塔格勒雖然名氣不高，他卻可能是弗拉格最不想遇到的對手。他是今年Big 12最佳防守球員與被視為NCAA防守最高榮譽的Lefty Driesell Award（全美最佳防守球員）得主。自12月成為先發以來，塔格勒場均貢獻1.9阻攻，幫助休士頓大學防守效率高居全美第1，場均僅失58.3分、且讓對手命中率低於4成（38.2%）。

值得一提的是，目前被譽為NBA防守大鎖的戴維斯（Anthony Davis）、塞布爾（Matisse Thybulle）、米歇爾（Davion Mitchell），都曾獲得Lefty Driesell Award肯定。

▲▼休士頓大學塔格勒。（圖／達志影像／美聯社）

▲休士頓大學塔格勒（右）。（圖／達志影像／美聯社）

曾執教過林書豪的休士頓大學總教練桑普森（Kelvin Sampson）指出，塔格勒這種「不求表現、只求實戰」的防守風格就是球隊一貫的精神寫照。而內部的「撲球訓練」影片也在網路爆紅，這是一種模擬地板球爭奪的瘋狂練習，球員撲地、翻滾、撞在一起，只為爭一球。桑普森表示，「一切都關乎競爭，這不是天下所有人都適用，但對於我們這些人很適合。」

杜克大學總教練謝耶爾（Jon Scheyer）也對對手讚譽有加，「他們每位球員的單兵防守能力都很不錯，但我認為最出色的，是他們場上的五人總是步調一致地移動，極有默契。」

關鍵字： NBANCAA塔格勒謝耶爾弗拉格杜克休士頓

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