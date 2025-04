全美最佳防守球員將對決NBA準狀元　塔格勒：沒人我守不住

▲休士頓大學塔格勒。(圖/達志影像/美聯社)

杜克大一天才弗拉格(Cooper Flagg)將在本屆NCAA 4強戰迎來嚴峻挑戰,對手是防守實力傲視全美的休士頓大學,主防他的正是全美最佳防守球員得主塔格勒(Joseph Tugler)。這場對決備受矚目,塔格勒賽前更放話要「鎖死」弗拉格。

「封住他右手、別讓他轉身,要讓他每一球都得辛苦出手。」塔格勒談到對弗拉格的防守策略,並自信表示,「只要我下定決心,沒有人是我守不住的。」

現年18歲的弗拉格本季場均18.9分、7.5籃板,被視為今年NBA狀元大熱門。上周16強戰中,他狂轟30分、6籃板、7助攻,之後對上阿拉巴馬大學雖手感略冷,仍繳出16分、9籃板、3助攻。

然而,塔格勒雖然名氣不高,他卻可能是弗拉格最不想遇到的對手。他是今年Big 12最佳防守球員與被視為NCAA防守最高榮譽的Lefty Driesell Award(全美最佳防守球員)得主。自12月成為先發以來,塔格勒場均貢獻1.9阻攻,幫助休士頓大學防守效率高居全美第1,場均僅失58.3分、且讓對手命中率低於4成(38.2%)。

值得一提的是,目前被譽為NBA防守大鎖的戴維斯(Anthony Davis)、塞布爾(Matisse Thybulle)、米歇爾(Davion Mitchell),都曾獲得Lefty Driesell Award肯定。

曾執教過林書豪的休士頓大學總教練桑普森(Kelvin Sampson)指出,塔格勒這種「不求表現、只求實戰」的防守風格就是球隊一貫的精神寫照。而內部的「撲球訓練」影片也在網路爆紅,這是一種模擬地板球爭奪的瘋狂練習,球員撲地、翻滾、撞在一起,只為爭一球。桑普森表示,「一切都關乎競爭,這不是天下所有人都適用,但對於我們這些人很適合。」

