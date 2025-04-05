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唐西奇回溫轟35分、里夫斯創隊史紀錄　湖人擊退鵜鶘登西區第3

▲▼湖人里夫斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人里夫斯（右）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

湖人在背靠背第2戰迎戰主力幾乎全面缺陣的鵜鶘，雖然一度陷入落後，但最終靠著里夫斯（Austin Reaves）第4節的爆發，以124比108拿下勝利。隨著金塊今（5）日慘敗給勇士，湖人戰績上升至西區第3名。

開局詹姆斯（LeBron James）與里夫斯接連命中三分，幫助湖人打出8比2攻勢。不過鵜鶘的艾瓦拉多（Jose Alvarado）火力全開，單節狂飆18分，反讓湖人一度落後7分。首節末段，新秀柯奈特（Dalton Knecht）替補登場連進2記三分稍稍止血，湖人仍以25比30結束第1節。

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次節，詹姆斯在阻攻艾瓦拉多的上籃時撞到手指，但無礙出賽，回歸賽場就連拿4分，加上唐西奇（Luka Dončić）逐漸找回進攻節奏、湖人改打區域防守成功限制對手得分，半場取得62比53領先。

第3節湖人開局鬆散，被鵜鶘打出一波12比5攻勢，艾瓦拉多再度發威將分差追至僅剩1分。關鍵時刻里夫斯挺身而出，連飆外線並製造進攻犯規，幫助湖人穩住陣腳，3節打完取得93比84優勢。

末節開局，里夫斯助攻詹姆斯完成精彩灌籃，隨後詹姆斯回敬一記妙傳，讓里夫斯命中底角三分。儘管鵜鶘頑強咬住比分，但里夫斯火力持續爆發，加上唐西奇一記三分命中鎖定勝局，湖人最終成功收下勝利。

全場艾瓦拉多攻下27分為鵜鶘最高，而湖人三巨頭火力全開，詹姆斯得到27分，隊內得分僅排第3；里夫斯30分；唐西奇則是35分。另外，里夫斯近2戰合計投進15記三分球，刷新隊史紀錄。

值得一提的是，唐西奇首節手感冰冷，前7投全落空，但他在下半場回穩，最終21投10中，三分球10投4中攻下35分。上半場12投3中，下半場則是9投7中，火力兇猛。

新秀柯奈特本場拿下12分，表現回穩。此戰前他過去6場合計僅得14分，上一戰甚至未獲出場機會。

關鍵字： NBA湖人里夫斯詹姆斯唐西奇

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