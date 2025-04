唐西奇回溫轟35分、里夫斯創隊史紀錄　湖人擊退鵜鶘登西區第3

▲湖人里夫斯(右)。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

湖人在背靠背第2戰迎戰主力幾乎全面缺陣的鵜鶘,雖然一度陷入落後,但最終靠著里夫斯(Austin Reaves)第4節的爆發,以124比108拿下勝利。隨著金塊今(5)日慘敗給勇士,湖人戰績上升至西區第3名。

開局詹姆斯(LeBron James)與里夫斯接連命中三分,幫助湖人打出8比2攻勢。不過鵜鶘的艾瓦拉多(Jose Alvarado)火力全開,單節狂飆18分,反讓湖人一度落後7分。首節末段,新秀柯奈特(Dalton Knecht)替補登場連進2記三分稍稍止血,湖人仍以25比30結束第1節。

次節,詹姆斯在阻攻艾瓦拉多的上籃時撞到手指,但無礙出賽,回歸賽場就連拿4分,加上唐西奇(Luka Dončić)逐漸找回進攻節奏、湖人改打區域防守成功限制對手得分,半場取得62比53領先。

LeBron’s thumb on his shooting hand gets caught on the rim (via @NBA ) pic.twitter.com/c1yMkdY1n2

第3節湖人開局鬆散,被鵜鶘打出一波12比5攻勢,艾瓦拉多再度發威將分差追至僅剩1分。關鍵時刻里夫斯挺身而出,連飆外線並製造進攻犯規,幫助湖人穩住陣腳,3節打完取得93比84優勢。

末節開局,里夫斯助攻詹姆斯完成精彩灌籃,隨後詹姆斯回敬一記妙傳,讓里夫斯命中底角三分。儘管鵜鶘頑強咬住比分,但里夫斯火力持續爆發,加上唐西奇一記三分命中鎖定勝局,湖人最終成功收下勝利。

AUSTIN REAVES ALLEY TO LEBRON NO 40 YEAR OLD SHOULD BE DOING THIS pic.twitter.com/tXp2YCuBxo

全場艾瓦拉多攻下27分為鵜鶘最高,而湖人三巨頭火力全開,詹姆斯得到27分,隊內得分僅排第3;里夫斯30分;唐西奇則是35分。另外,里夫斯近2戰合計投進15記三分球,刷新隊史紀錄。

值得一提的是,唐西奇首節手感冰冷,前7投全落空,但他在下半場回穩,最終21投10中,三分球10投4中攻下35分。上半場12投3中,下半場則是9投7中,火力兇猛。

Has Luka Doncic ever been more open for a three in his NBA career than this shot?



Both Luka & Austin Reaves now have 30+ points tonight vs the Pelicans pic.twitter.com/9Rnkv9ZMFH