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4天扳倒3強敵！勇士碎金塊豪取5連勝　柯瑞3戰轟125分

記者游郁香／綜合報導

勇士結束客場6連戰，今（5）日重返大通中心迎戰強敵金塊，把握丹佛主控莫瑞（Jamal Murray）腿後肌拉傷缺陣的機會，在天王柯瑞（Stephen Curry）延續好手感猛砍36分，加上後場新星波傑姆斯基（Brandin Podziemski）連2場飆破25分之下，灣區大軍終場以118比104喜迎5連勝，與金塊的勝差縮小至0.5場。

▲▼勇士柯瑞、波傑姆斯基。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士天王柯瑞近3戰轟了125分。（圖／達志影像／美聯社）

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手感發燙的柯瑞上半場就包辦19分，讓勇士帶著66比60進入下半場，「咖哩大神」第3節中段命中一記三分球，將分差擴大至15分，終場前3分鐘又完成一記三分打，確保領先優勢，他此戰以24投13中飆出36分、5助攻和2籃板，另有2抄截，三分15投7中，近3戰合計轟了125分，場均41.7分，火力相當驚人。

22歲的勇士後場新星波傑姆斯基則繼昨日對湖人砍進8顆三分拿下28分後，此戰回到自家主場繼續開火，16投10中貢獻26分、8籃板和6助攻，外帶2抄截；巴特勒（Jimmy Butler ）也有19分進帳，他末節開局命中高難度壓哨三分，隨後又在金塊失誤後罰進兩球，一度幫助勇士將領先擴大至17分。

▲▼勇士柯瑞、波傑姆斯基。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士後場新星波傑姆斯基手感持續發熱。（圖／達志影像／美聯社）

在這3大主力攜手發威之下，勇士終場以118比104喜迎5連勝，賽後戰績變成46勝31敗，仍排在西區第5，距離第3的湖人僅有1場勝差。自從交易來巴特勒，灣區大軍繳出21勝5敗的佳績。值得一提的是，勇士近4天連續擊敗了3支交手時排名領先他們的強敵。

作客的金塊表現最出色的是3屆MVP約基奇（Nikola Jokic），他全場拿下33分、12籃板、9助攻，延續前一場狂轟61分的大爆發。不過在搭檔莫瑞持續因傷高掛免戰牌的情況下，丹佛近期苦吞3連敗，自2022年以來9連勝勇士的紀錄也告終。

▲▼勇士柯瑞、波傑姆斯基。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯瑞轟下36分，率領勇士擊敗金塊，豪取5連勝。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士金塊柯瑞約基奇波傑姆斯基巴特勒

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