10屆全明星前鋒「甜瓜」安東尼(Carmelo Anthony)日前獲選進入2025年奈史密斯籃球名人堂,外界也再次討論丹佛金塊是否該退休他曾穿過的15號球衣。

然而,目前這個號碼正由當家中鋒、3屆MVP得主約基奇(Nikola Jokic)穿著,不少人認為,若將安東尼的15號退役,恐怕對約基奇有所不敬。

對此,安東尼本人也在《ESPN》的Instagram上親自回應,給出一個簡單且頗具風度的答案,「F— it, put both up lol(X的,把2件都掛上去吧,笑死)。」

他進一步表示,「我們是完全不同類型的球員,根本無需比較,只有尊重。他的球衣理應被高掛,我有我的時代,他有他的。」

安東尼自2003年進入聯盟,在金塊效力至2011年,是當時丹佛的代表人物。而約基奇自2015年進入NBA後,逐步成為金塊的新世代門面,不僅已拿下3座MVP,更在2023年帶領球隊奪得隊史首冠。