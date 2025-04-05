台美混血好手卡洛爾炸裂雙響砲！響尾蛇6：4擊退國民

Corbin Carroll barrels this ball up for his second homer of the game! pic.twitter.com/6xwa0lEniD — MLB (@MLB) April 4, 2025

記者王真魚／綜合報導

亞利桑那響尾蛇隊台美混血好手卡洛爾（Corbin Carroll）繳出個人生涯第五次單場雙響砲，貢獻3分打點，藉帶領球隊以6比4擊敗華盛頓國民隊。格里查克（Randal Grichuk）在第七局敲出一支兩分打點的二壘安打，突破僵局成為勝負關鍵。

國民開賽先靠C.J.艾布拉姆斯（CJ Abrams）、賈西亞二世（Luis García Jr.）相繼開轟取得3：0領先。 3局上半掃出一發右外野陽春砲，幫助響尾蛇將比數追近至2比3。這一轟擊球初速達110.7英里（約178.1公里），飛行距離為380英尺（約115.8公尺）。

他在5局上半再度發威，轟出一發兩分砲，逆轉戰局、助響尾蛇以4比3超前。這支全壘打擊球初速為111.8英里（約179.9公里），飛行距離更達414英尺（約126.1公尺）。

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國民隨後靠洛伊（Nathaniel Lowe）開轟扳平，不過葛里查克7局代打擊出右外野二壘安打，帶有2分打點，幫助響尾蛇要回領先。 響尾蛇雖然贏球，但全明星二壘手馬提（Ketel Marte）在首局因跑壘時疑似拉傷腿筋而退場，當時他擊出中外野方向的二壘安打。

佩多摩（Geraldo Perdomo）為響尾蛇貢獻3安並跑回2分，助隊近五戰拿下四勝，氣勢正旺。而國民隊近況不佳，苦吞四連敗，最近七場僅拿下一勝。

卡洛爾本場表現亮眼，4打數擊出2發全壘打，單場貢獻3分打點，另獲1次保送、吞下1次三振，並跑回2分。開季至今出賽8場，累積31個打數敲出8支安打，包括3發全壘打、6分打點，目前打擊率為.258，整體攻擊指數（OPS）高達0.991。

▲亞利桑那響尾蛇台美混血好手卡洛爾（Corbin Carroll）單場雙響砲。（圖／達志影像／美聯社）