今永昇太7局好投壓制！小熊3：1終結教士7連勝

▲ 今永昇太。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

芝加哥小熊隊日籍投手今永昇太在4日（台灣時間5日）於主場迎戰教士隊，這場比賽是小熊隊的主場開幕戰。面對開季7連勝、氣勢正盛的教士隊，今永投出個人生涯最長的7又1/3局，僅被擊出4支安打、失1分，成功拿下本季第2勝。小熊終場3：1擊敗教士。

比賽一開始，今永連續解決前8名打者展現完美壓制力，但在第3局兩出局後，面對第9棒遭到馬度納多（Martín Maldonado），首次對決的內角直球（時速約144公里）遭拉打成左外野陽春炮，兩隊戰成1比1平手。

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不過第5局1出局三壘有跑者時，再次面對度納多，今永讓他擊出游擊滾地球，小熊隊游擊手成功策動夾殺，刺殺三壘跑者，隨後也讓小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）擊出三壘滾地出局，化解失分危機。

小熊在第5局下半打下2分超前比數，今永取得勝投資格後，第6、7局皆以三上三下解決對手，第8局解決首名打者後退場。 今永此役主投7又1/3局，用91球，被敲4安、送出4次三振、無保送，僅失1分。

對於現場4萬多名球迷的熱情歡呼，今永賽後表示，「當我聽到觀眾的歡呼時，感覺就像身上多了一層盔甲，多了一層保護，非常感謝觀眾的支持。」

小熊總教練康塞爾（Craig Counsell）也對今永的表現給予高度讚賞，「他今天的投球非常出色。」