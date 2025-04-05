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羅伯斯談弗里曼傷勢：給他時間休養！目標12日回歸

▲▼ 弗里曼（Freddie Freeman）。（圖／達志影像／美聯社）

▲弗里曼（Freddie Freeman）目標12日歸隊。（圖／達志影像／美聯社

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts，52歲）在4日（台灣時間5日）作客費城人隊塞前接受媒體採訪，談到因右腳踝扭傷而被列入10天傷兵名單的主力內野手弗里曼（Freddie Freeman）的最新狀況。

原先預期弗里曼將在這場對費城人的比賽中回歸，但最終球團決定讓他進入傷兵名單。對此，羅伯斯表示，「如果讓他上場而導致傷勢惡化，潛在的風險太大。現在還是球季初期，加上他缺陣的期間也有安排休息日，接下來還會有更多休息日。」

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「與其讓他搭飛機移動、參與客場之旅，冒著加重腫脹的風險，不如乾脆讓他休養，為接下來的主場系列賽做準備，這樣比較合理。」

被問到是否因為球隊目前豪取開季8連勝而敢於保守操作時，羅伯斯回應，「我們確實有足夠的陣容深度去彌補弗里曼的缺席。但這與戰績無關，我們只是考慮什麼對他最好。給他時間慢慢調整、避免復發才是最重要的。他當然不太高興，但也理解這個決定。」

至於回歸時間點，羅伯斯表示，「我們希望他能在回到主場後復出，不過如果到了11日（台灣時間12日）對小熊隊開打時，他還沒準備好，我們也不會強迫他上場。最重要的是讓他完全恢復、不再倒退。」

關鍵字： 道奇弗里曼羅伯斯傷兵名單保守操作

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