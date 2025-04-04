DPOY是你？格林「關門」防守鎖死唐西奇　勇士無敵先發13勝0敗

Draymond Green strips Luka Doncic in crunchtime!



DPOY lock?pic.twitter.com/HrWzak5cay — ClutchPoints (@ClutchPoints) April 4, 2025

記者游郁香／綜合報導

自從「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）血栓提前報銷後，勇士4冠悍將格林（Draymond Green）成了年度最佳防守球員（DPOY）的大熱門，他今（4）日對湖人又有關鍵防守演出，對手最後時刻試圖反撲，他賞給唐西奇（Luka Doncic）一鍋，這一回合成為勝負分水嶺，幫助勇士守住勝果。

勇士決勝節最後38.1秒以119比113領先，湖人力圖反撲，唐西奇切入禁區試圖出手，遭到格林識破並果斷封阻，成功掌控球權。這一防守回合成為勝負關鍵，最終勇士以123比116帶走勝利，保住了西區第5的位置。

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▲格林（左）關鍵封阻唐西奇，幫助勇士守住勝局。（圖／達志影像／美聯社）

格林本場出賽34分鐘，貢獻8分、11籃板、5助攻與1火鍋，決勝時刻的防守表現在社群媒體上引起熱議。許多球迷都發聲力挺，認為他應該再次獲得年度最佳防守球員的肯定，「今晚之後，DPOY就是追夢的了，抱歉各位」、「如果勇士全隊都喊他是DPOY，這股聲勢就會幫他拿下獎項」、「追夢用賽季最後30天贏下DPOY，哈哈」。

▲格林（右）對湖人一戰繳出8分、11籃板、5助攻與關鍵火鍋。（圖／達志影像／美聯社）

根據《StatMamba》統計，格林本季在防守全明星等級對手時，將對方命中率壓制在41%，三分命中率更僅31%；他目前也是《PolymarketSport》 所預測的年度最佳防守球員最大熱門人選。

值得一提的是，勇士今日對湖人排出的先發陣容：巴特勒（Jimmy Butler）、柯瑞、格林、穆迪（Moses Moody）與波傑姆斯基（Brandin Podziemski），本季這5人一起先發應戰時，取得13勝0敗的傲人戰績。根據統計，自從NBA與ABA合併以來，從未有任何先發5人組合在單季例行賽中至少一起先發12場，且全部獲勝。

▲勇士取得關鍵一勝。（圖／達志影像／美聯社）