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遭柯瑞戲耍！唐西奇自責表現不可接受　連114場命中三分紀錄中斷

記者游郁香／綜合報導

「金童」唐西奇（Luka Doncic）今（4）日出戰勇士開賽就挑籃得手，為湖人先馳得點，但他整場狀態不佳，17投僅6中、三分球6投盡墨，防守灣區天王柯瑞（Stephen Curry）時也數度遭對方「戲耍」。在洛城以116比123吞敗，滑落到西區第4後，唐西奇自責表示，「我今天的表現不可接受。」

唐西奇此役繳出19分、8籃板、7助攻，是湖人4位得分上雙的球員之一，但他失去了準星，整體命中率跌到3成53，三分6投0中，他所保持的一項紀錄因此畫下句點，他自2023年4月7日（當地時間）以來連續114場至少命中一記三分球，在此役中斷，該紀錄為NBA史上第5長。

▲▼獨行俠金童唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

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▲唐西奇全場17投僅6中，狀態不理想。（圖／達志影像／美聯社）

除了進攻端陷入掙扎，唐西奇此戰與勇士一哥柯瑞對位時表現也不盡理想，他第3節先是被對方晃倒，目送「咖哩大神」優雅上籃得手，隨後又在三分線外賠上犯規，送給柯瑞3罰，他得知判決時攤開了雙手，口中念念有詞。

唐西奇賽後坦言對自己的表現很不滿意，「我今天的表現不可接受。當我打成這樣，球隊就更難贏球，我必須想辦法改善。」

對於是否受到左手肘貼紮與冰敷影響，唐西奇解釋道，「沒事，那是我左手，我用右手投籃，看起來只是像左手出問題。」

▲▼獨行俠金童唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲唐西奇三分6投盡墨，終止連續114場比賽至少命中一記三分的紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

本場比賽，勇士採用全面換防，讓湖人上半場進攻停滯，全隊命中率僅35.7%，半場以47比60落後。雖然下半場由詹姆斯（LeBron James）、里夫斯（Austin Reaves）帶隊反撲，最終仍無力逆轉。

目前湖人僅領先第5名勇士1場勝差，儘管對戰取得3勝1敗握有優勢，但紫金軍團也落後第3名金塊0.5場。例行賽僅剩6場，湖人爭奪前段種子的壓力倍增。

唐西奇表示，這場比賽的強度已如同季後賽，「這場比賽就像季後賽一樣。自從他們補進了巴特勒（Jimmy Butler）後，打得非常出色。這確實像季後賽，也讓我們看到他們是什麼樣的球隊。也許季後賽還會碰頭，也許不會。我們要做的是準備得更好。」

▲▼勇士柯瑞、湖人詹姆斯、勇士波傑姆斯基 。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士天王柯瑞此役多次戲耍唐西奇 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人勇士唐西奇詹姆斯

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