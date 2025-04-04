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大谷用魚雷棒機率不高　日職守備教科書：他都打在甜蜜點上

▲▼ 大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平透露短期內不打算改用魚雷棒。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

被暱稱為「魚雷」的新型球棒近來在美國職棒大聯盟掀起風潮，前養樂多隊「守備教科書」、現任《日刊體育》球評宮本慎也近日在個人YouTube頻道談到魚雷棒時，直呼想買一支來試試看，他也提到「二刀流」巨星大谷翔平嘗試這種球棒的可能性不高，「他本來就都打在真正的甜蜜點上，沒必要改變。」

魚雷球棒的設計者是曾任洋基分析師、麻省理工學院物理學家的萊哈特（Aaron Leanhardt），「概念很簡單，就是把球棒的重量集中在你想擊球的地方，把原本集中在球棒前端的質量移到甜蜜點上。」

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這款新型球棒的設計，將擊球的甜蜜點設定得比一般球棒面積更大且更靠近握把處。紐約洋基隊開季首周至少有5位打者使用魚雷球棒，洋基開幕第2戰便刷新單場9轟的隊史紀錄，前4場總計擊出18支全壘打，超越2006年底特律老虎隊的16轟，創下大聯盟歷史新高。

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

前養樂多隊球星宮本慎也對魚雷棒非常感興趣，「真想買一支來試試看，看看打起來是什麼感覺」。他指出，洋基目前包括高施密特（Paul Goldschmidt）、貝林傑（Cody Bellinger）等人都在使用這款球棒，「代表他們過去常常打在球棒內側，這次直接把那邊當成新的甜蜜點了」。

至於洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）沒有使用，宮本則認為「大概是因為球棒的平衡問題吧」。

▲沃爾普（Anthony Volpe）又用魚雷球棒開轟。（圖／達志影像／美聯社）

▲沃爾普用魚雷球棒開轟。（圖／達志影像／美聯社）

洛杉磯道奇「二刀流」巨星大谷翔平是否會嘗試魚雷棒，引起不少討論，對此宮本慎也認為可能性不高，「他本來就都打在真正的甜蜜點上，打擊率都3成了，沒必要改變。」宮本指出，「反而可能打在不是那麼會飛的位置，會影響擊球效果，大谷應該不會用這種球棒。」

大谷本人昨日受訪時曾表示，短期內不打算改用魚雷棒，「我想不會突然就拿來用，但也不會一開始就完全排除它的可能性。不過目前我對現有球棒非常滿意，打起來感覺很好，所以目前為止我會繼續使用現在的球棒。」

關鍵字： MLB洋基道奇大谷翔平宮本慎也魚雷球棒

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