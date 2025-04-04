詹皇自認狀態「傷後最好」　談勇士多了巴特勒：他們總能變強

LeBron on the Warriors:— NBA Retweet (@RTNBA) April 4, 2025
"I've had to go against them when they added Kevin Durant. It's always the same, they always figure it out, they always add someone that makes them dynamic"
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記者游郁香／綜合報導
湖人今（4）日在主場強碰勇士，末節雖數度將分差縮小到個位數，重拾贏球希望，最終仍以116比123落敗。40歲的洛城天王詹姆斯（LeBron James）此役首節一度被擊中腹部倒地不起，所幸治療後無大礙，他還鏖戰40分鐘攻下33分、9助攻，賽後他透露，「這可能是我從腹股溝受傷後，身體狀況最好的時候。」
湖人與勇士本季最後一次交手，前3次全由紫金軍團勝出，不過這次是雙方季中分別補進唐西奇（Luka Doncic）、巴特勒（Jimmy Butler）後首次交鋒，加上兩大天王詹姆斯、柯瑞（Stephen Curry）對決的劇碼看一場少一場，這場比賽引來極大關注。
▲面對勇士補進巴特勒，詹姆斯表示，「他們總能變強」。（圖／達志影像／美聯社）
詹姆斯首節切入時被勇士「前場大物」庫明加（Jonathan Kuminga）的手肘擊中腹部，一度倒在地上無法起身，讓洛城主場瞬間鴉雀無聲，還好經過治療後並沒有大礙，詹皇最終還打了40分鐘，以15投10中砍下33分、9助攻和5籃板，外帶火鍋、抄截各1，三分則是8投5中。
根據統計，詹姆斯近10場對決柯瑞的數據相當驚人，場均貢獻32.2分、9.3籃板、8.9助攻，命中率高達56%，三分命中率49%，罰球命中率則為86%，戰績6勝4敗佔上風。
不過這一戰笑到最後的是柯瑞，「咖哩大神」繼前役猛砍52分後，此戰又飆出37分、6助攻，率隊以123比116帶走勝利。雖然湖人吞下敗仗，不過詹姆斯自認狀態相當不錯，「這可能是我自腹股溝受傷後，身體狀況最好的時候，希望能繼續維持下去。」
▲詹姆斯談到與勇士交手，「從2014年開始，每次對上他們都是挑戰。」（圖／達志影像／美聯社）
談到與勇士交手的難度，詹姆斯直言，「對上勇士永遠都是一種挑戰，從2014年開始就是這樣了，已經超過10年。」他也點出紫金軍團此役的問題，「給了對手太多2波進攻機會。」勇士今日搶下多達32顆進攻籃板，總籃板數46也勝過湖人的39。
對於勇士現在多了「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）助拳，詹姆斯說，「我以前對上他們時，他們剛好補進杜蘭特（Kevin Durant）……他們總是會想出辦法，總是會補進能讓球隊變得更強的球員。」
至於勇士是否將成為季後賽「潛在威脅」，詹姆斯語帶保留地說，「我不知道，我得專注在我們自己身上……那不是我的工作。」
這場敗仗僅是湖人本季第4次在主場輸給西區球隊，前3次分別是在去年11月24日對金塊、11月30日對雷霆與1月14日對馬刺。在這場比賽之前，湖人近17場主場對西區對手已拿下16勝，表現相當出色。
▲詹姆斯本場攻下33分，狀態火熱。（圖／路透）
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