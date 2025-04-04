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詹皇自認狀態「傷後最好」　談勇士多了巴特勒：他們總能變強

記者游郁香／綜合報導

湖人今（4）日在主場強碰勇士，末節雖數度將分差縮小到個位數，重拾贏球希望，最終仍以116比123落敗。40歲的洛城天王詹姆斯（LeBron James）此役首節一度被擊中腹部倒地不起，所幸治療後無大礙，他還鏖戰40分鐘攻下33分、9助攻，賽後他透露，「這可能是我從腹股溝受傷後，身體狀況最好的時候。」

湖人與勇士本季最後一次交手，前3次全由紫金軍團勝出，不過這次是雙方季中分別補進唐西奇（Luka Doncic）、巴特勒（Jimmy Butler）後首次交鋒，加上兩大天王詹姆斯、柯瑞（Stephen Curry）對決的劇碼看一場少一場，這場比賽引來極大關注。

▲▼勇士柯瑞、湖人詹姆斯、勇士波傑姆斯基 。（圖／達志影像／美聯社）

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▲面對勇士補進巴特勒，詹姆斯表示，「他們總能變強」。（圖／達志影像／美聯社）

詹姆斯首節切入時被勇士「前場大物」庫明加（Jonathan Kuminga）的手肘擊中腹部，一度倒在地上無法起身，讓洛城主場瞬間鴉雀無聲，還好經過治療後並沒有大礙，詹皇最終還打了40分鐘，以15投10中砍下33分、9助攻和5籃板，外帶火鍋、抄截各1，三分則是8投5中。

根據統計，詹姆斯近10場對決柯瑞的數據相當驚人，場均貢獻32.2分、9.3籃板、8.9助攻，命中率高達56%，三分命中率49%，罰球命中率則為86%，戰績6勝4敗佔上風。

不過這一戰笑到最後的是柯瑞，「咖哩大神」繼前役猛砍52分後，此戰又飆出37分、6助攻，率隊以123比116帶走勝利。雖然湖人吞下敗仗，不過詹姆斯自認狀態相當不錯，「這可能是我自腹股溝受傷後，身體狀況最好的時候，希望能繼續維持下去。」

▲▼湖人天王詹姆斯首節一度倒地不起。（圖／路透）

▲詹姆斯談到與勇士交手，「從2014年開始，每次對上他們都是挑戰。」（圖／達志影像／美聯社）

談到與勇士交手的難度，詹姆斯直言，「對上勇士永遠都是一種挑戰，從2014年開始就是這樣了，已經超過10年。」他也點出紫金軍團此役的問題，「給了對手太多2波進攻機會。」勇士今日搶下多達32顆進攻籃板，總籃板數46也勝過湖人的39。

對於勇士現在多了「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）助拳，詹姆斯說，「我以前對上他們時，他們剛好補進杜蘭特（Kevin Durant）……他們總是會想出辦法，總是會補進能讓球隊變得更強的球員。」

至於勇士是否將成為季後賽「潛在威脅」，詹姆斯語帶保留地說，「我不知道，我得專注在我們自己身上……那不是我的工作。」

這場敗仗僅是湖人本季第4次在主場輸給西區球隊，前3次分別是在去年11月24日對金塊、11月30日對雷霆與1月14日對馬刺。在這場比賽之前，湖人近17場主場對西區對手已拿下16勝，表現相當出色。

▲▼勇士柯瑞、湖人詹姆斯、勇士波傑姆斯基 。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆斯本場攻下33分，狀態火熱。（圖／路透）

關鍵字： NBA湖人勇士詹姆斯柯瑞巴特勒杜蘭特

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