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紅襪火速送上8年19.8億長約值了！坎貝爾再敲雙安開轟助隊奪勝

記者王真魚／綜合報導

對波士頓紅襪隊菜鳥坎貝爾（Kristian Campbell）來說，這周可說是難忘的一週。 這位球隊排名第2的潛力新秀，不僅入選開幕戰名單，還在對德州遊騎兵的比賽中敲出大聯盟生涯首安；兩天後，他再補上一發生涯首轟。最令人震撼的是——他只用了6場比賽的表現，就讓紅襪球團火速送上一紙8年6000萬美元（約19.8億）。

周三，紅襪球團宣布與這位22歲的二壘手達成一紙8年6000萬美元的延長合約。當天，坎貝爾也用兩支二壘打和一場勝利對金鶯完美慶祝。 坎貝爾的火熱表現還沒停下來。今對金鶯系列賽最終戰，繳出4打數2安、包含本季第2轟的成績，幫助紅襪以8比4奪勝。

截至目前為止，坎貝爾在前7場比賽中累積10支安打、4支二壘打，全隊最高；與阿布瑞尤（Wilyer Abreu）並列為全隊最多全壘打（2轟）。

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作為2023年選秀第四輪被選中的球員，坎貝爾的表現已寫下隊史紀錄。根據Elias Sports的統計，他成為紅襪隊史上第一位在生涯前7場比賽中就累積至少10安、6支長打和4次保送的新秀。

這樣的表現也讓坎貝爾成為今年美聯新人王的熱門人選。雖然他看來已具備明星潛力，但隊內其他頂級新秀，安東尼（Roman Anthony）梅耶（Marcelo Mayer），也有機會在本季登上大聯盟，形成強勁競爭。

▲▼ 坎貝爾 （ Kristian Campbell） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲坎貝爾 （ Kristian Campbell） 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 紅襪新秀坎貝爾合約表現

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