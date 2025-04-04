馬克西確定關機！費城44億3巨頭全數報銷　只希望保住首輪籤

▲七六人3巨頭右起喬治、恩比德、馬克西全數報銷。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

七六人後場招牌球星馬克西（Tyrese Maxey）因手指肌腱受傷，自3月4日以來就高掛免戰牌，他的經紀人也是Klutch Sports執行長保羅（Rich Paul）今（4）日向《ESPN》證實，這位上季年度最佳進步獎得主將缺席本季剩餘賽事，本季年薪高達1.35億美元（約台幣44.7億元）的費城3巨頭全數報銷。

費城去年夏天砸下4年2.12億美元（約台幣70.2億元）網羅頂尖搖擺人喬治（Paul George），組成3巨頭，不料喬治本季表現寫下近年新低，在3月5日作客灰狼後就沒再出賽，3月18日傳出他將接受左內收肌與左膝注射治療，本季「提前關機」；持續受到左膝傷勢困擾的一哥恩比德（Joel Embiid），更是在3月1日就確定提前報銷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲七六人後場超新星馬克西確定提前關機。（圖／達志影像／美聯社）

如今馬克西也因手指肌腱傷勢，預計缺席本季剩餘賽事。根據《ESPN》的報導，他雖積極復健仍持續感到不適，最終選擇「徹底休息」接受治療。

2020年進入NBA的馬克西本季出賽52場，場均26.3分創下生涯新高，另有6.1助攻、3.3籃板，但整體命中率43.7%跌到生涯新低。

▲七六人砸重金挖來喬治，全隊卻陷入嚴重傷病潮。（圖／達志影像／美聯社）

費城3巨頭本季薪資合計高達1.35億美元（約台幣44.7億元），3人卻只同場作戰15場，取得7勝8負不盡理想的成績，團隊化學效應未見成效，反而陷入一波又一波的傷病潮。在今日輸給公鹿後，七六人吞下10連敗，以23勝54敗排在東區倒數第3。

七六人本季最後的希望寄託在首輪選秀權上，該籤為「前6順位保護」，若最終落在前6順位即可保留，否則就將落到聯盟龍頭雷霆手上，這是5年前霍佛德（Al Horford）與格林（Danny Green）交易案的一部分。