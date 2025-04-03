魚雷球棒太夯了！大谷翔平親自回應「會換嗎？」答案曝光！

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇球星大谷翔平於3日（台灣時間）在主場對戰勇士，擔任先發第一棒指定打擊，第9局敲出劇烈的再見全壘打，幫助球隊以6比5獲勝。賽後他受訪時談到最近話題十足的「魚雷球棒（Torpedo Bat）」，表示目前對自己使用的球棒非常滿意，短期內不打算改用魚雷款式。

這一棒打得震撼全場。9局下雙方5比5平手，大谷在本場第5打席面對前隊友、勇士終結者伊格雷西亞斯（Raisel Iglesias），逮中第1球轟向左中外野，全場陷入瘋狂。這支本季第3轟，擊球初速102.5英里（約164.96公里）、飛行距離399英呎（約121.62公尺）、仰角31度，完美擊出再見全壘打，助道奇豪取開季8連勝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到近期熱議的「魚雷球棒」是否會在未來使用時，大谷表示：「我想不會突然就拿來用，但也不會一開始就完全排除它的可能性。不過目前我對現有球棒非常滿意，打起來感覺很好。所以目前為止我會繼續使用現在的球棒。」

值得一提的是，而大谷的關鍵一擊也在社群上引發熱議，網友們紛紛留言：「熱血沸騰！」「根本漫畫劇情」「道奇太強了！」「這劇本神了」「被棒球之神眷顧的比賽」。