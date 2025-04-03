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快訊／大谷翔平再見轟！道奇6比5逆轉勇士　開季8連勝堆高隊史

▲▼大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇3日（台灣時間）迎戰勇士，一路苦追終於在8局下扳平，大谷翔平9局下轟出再見全壘打，道奇最終以6比5獲勝，笑納開季8連勝，繼續堆高隊史紀錄。

勇士在1局上就發動攻勢，歐祖納（Marcell Ozuna）、歐森（Matt Olson）接連獲保送，道奇三壘手蒙西（Max Muncy）發生失誤，勇士先馳得點，艾倫（Nick Allen）掃出二壘安打追加1分，以2比0領先。

台美混血球星費爾柴德（Stuart Fairchild）被交易至勇士後首度出賽，鎮守右外野、排第7棒，2局上擔任該局首名打者，出其不意短打，迫使蒙西再度發生失誤而上壘，懷特（Eli White）也靠短打上壘，隨後阿爾比斯（Ozzie Albies）掃出二壘安打送回1分。歐祖納再獲保送，兩出局滿壘時歐森再補上一支二壘安打，比分拉開至5比0。

道奇2局下展開反擊，艾德曼（Tommy Edman）轟出2分砲，康佛托（Michael Conforto）在4局下補上一發陽春砲持續追分。

前兩打席沉寂的大谷翔平在5局下掃出右外野安打，讓帕黑斯攻佔三壘，但下一棒貝茲（Mookie Betts）擊出投手平飛球形成雙殺，大谷趁牽制失誤上二壘，但道奇仍未得分。大谷7局下再敲安打，助跑者進占得點圈，最後卻留下殘壘。

蒙西「道歉野球」發威！兩次守備失誤後，在8局下面對勇士提前換上的守護神伊格雷西亞斯（Raisel Iglesias），掃出關鍵安打帶回2分，一棒扳平戰局。

最高潮出現在9局下，大谷翔平轟出再見全壘打，道奇最終以6比5逆轉勝，豪取開季8連勝。這是大谷翔平本季第3轟，也是生涯第2支再見全壘打。大谷翔平此戰猛打賞，打擊率.333。

關鍵字： 大谷翔平道奇勇士全壘打比賽

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