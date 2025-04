快訊／大谷翔平再見轟！道奇6比5逆轉勇士　開季8連勝堆高隊史

▲大谷翔平。(圖/達志影像/美聯社)

記者楊舒帆/綜合報導

道奇3日(台灣時間)迎戰勇士,一路苦追終於在8局下扳平,大谷翔平9局下轟出再見全壘打,道奇最終以6比5獲勝,笑納開季8連勝,繼續堆高隊史紀錄。

BALLGAME.



Shohei Ohtani sends everyone home ... with his bobblehead! pic.twitter.com/Js8h2qVaLw