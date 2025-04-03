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鈴木誠也兩打席連連開砲！擺脫開季16K低潮　4戰合計4轟

▲鈴木誠也。（圖／達志影像／美聯社）

▲鈴木誠也。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

芝加哥小熊隊日籍外野手鈴木誠也3日（台灣時間）對戰運動家隊的比賽中，以「第二棒、右外野手」身分先發出賽，第二局與第四局連續兩打席開轟，展現驚人長打火力。這是他連續兩場比賽敲出全壘打，且本季已累積4轟，進入火力全開的狀態。

比賽第二局，小熊隊9棒凱利（Carson Kelly）擊出左外野高飛犧牲打先馳得點，哈普（Ian Happ）再補上一支右外野安打，攻占二壘。兩出局一、二壘有人時，鈴木面對時速89.5英里（約144公里）的直球，毫不猶豫地全力揮擊，轟出左中間方向的三分砲，這是他連續兩場比賽開轟、也是本季第三轟。

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第四局開局，鈴木面對外角時速93.3英里（約150公里）的卡特球，再度強力拉打，打球飛越右翼全壘打牆，完成個人兩打席連續全壘打，並收下個人第4轟，讓敵地觀眾席響起一片驚呼聲。

這是鈴木大聯盟生涯第4次達成2打席連發，此前分別在2022、2023、2024年各完成過一次，這次是2025年球季首次。鈴木近4場比賽都敲安，且這4場內擊出4支全壘打，火力驚人。

雖然他在開季前8場吞下16次三振，一度陷入低潮，但如今調整明顯見效，狀態回升、火力全開，預告將迎來本季的長打大爆發。

關鍵字： 棒球日籍球員小熊隊長打全壘打

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