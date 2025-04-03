與大谷、山本攜手牛棚！佐佐木朗希飆45球　羅伯斯：他準備好了

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

美國職棒洛杉磯道奇隊3日（台灣時間）主場迎戰亞特蘭大勇士賽前，隊中三位日籍投手大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希首度在同一天牛棚共演，吸引大量媒體目光。三人依序進行牛棚投球練習，從技術到氣勢各展風采，展現道奇本季的「日本投手陣線」實力。

率先登場的是23歲的佐佐木朗希，他以約3秒一球的節奏進行牛棚訓練，共投出45球，混合滑球、指叉球等變化球，投球節奏流暢明快。他坦言：「我本來就是節奏偏快的類型，今天特別重視訓練，畢竟前一次沒投太多，加上距離先發還有三天。」包括投手教練普萊爾（Mark Prior）在內的多名團隊成員都在場觀察，他多次精準命中捕手手套，發出清脆聲響，顯示出高度專注。

[廣告]請繼續往下閱讀...

接續登場的是山本由伸，他於佐佐木投球期間開始熱身，從中外野方向遠投至左外野後進入牛棚，投出43球，並搭配曲球、滑球等變化球。練習結束後，佐佐木也在網後觀察山本的投球，場面溫馨，顯示隊友間的支持與默契。

最後上場的則是剛於3月29日（台灣時間30日）結束長達32天投球空窗的大谷翔平，他進行的是復出後第2次牛棚調整。大谷共投15球，內容包括直球與二縫線速球，為接下來的牛棚強度訓練做準備。當天他也以「第一棒、指定打擊」身分出賽，並配合球場發送的MVP公仔活動，再度成為焦點。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）受訪時對佐佐木的牛棚表現給予高度肯定：「根據教練團的回報，他今天的投球訓練非常出色。從長期來看，他正在逐步就緒，為未來做好準備。」他也對佐佐木即將於6日作客費城人隊的先發登板表示樂觀，「費城球迷一向嚴格，但我相信朗希可以勝任，毫無問題。」

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）