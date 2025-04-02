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柯瑞狂轟52分！締多項歷史紀錄　柯爾感謝「高爾夫」助攻

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

勇士天王柯瑞（Stephen Curry）今（2）日對灰熊一役打出本季最強代表作，狂轟52分、10籃板、8助攻、5抄截，並命中12記三分球，率隊以134比125取勝。賽後，總教練柯爾（Steve Kerr）開玩笑說，這場爆發要感謝「高爾夫」。

柯爾笑著說，「上周的休息確實幫助很大，而且這次客場還打了2輪高爾夫，或許也有點用，現在他看起來像是充滿電的版本，完全煥然一新。」

「他已經37歲了，我還是無法相信有人還能這樣打球。」柯爾讚嘆道，「在滿是防守壓力的情況下砍下52分，他的體能、技術、自信與膽識，實在令人難以置信，看他比賽就是種享受。」

這場是柯瑞從骨盆挫傷復出後的第3戰，也是他本季攻守兩端最全面的一役。他成為史上首位單場達成「50分、10記三分球、5抄截」的球員。

▲勇士柯瑞大爆發，3節打完投進11顆三分球進帳45分。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士柯瑞單場狂轟52分。（圖／達志影像／美聯社）

此外，這也是他生涯第8次用「命中率超過5成、三分命中率6成」的情況下攻下50分，正式超越喬丹（Michael Jordan）成為史上最多。

柯瑞本場命中12記三分球，也讓他繼續擴大自己「單場10+三分球次數最多」的紀錄，生涯累積已達27場。

關鍵字： NBA勇士柯瑞

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