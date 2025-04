柯瑞狂轟52分！締多項歷史紀錄　柯爾感謝「高爾夫」助攻

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

勇士天王柯瑞(Stephen Curry)今(2)日對灰熊一役打出本季最強代表作,狂轟52分、10籃板、8助攻、5抄截,並命中12記三分球,率隊以134比125取勝。賽後,總教練柯爾(Steve Kerr)開玩笑說,這場爆發要感謝「高爾夫」。

柯爾笑著說,「上周的休息確實幫助很大,而且這次客場還打了2輪高爾夫,或許也有點用,現在他看起來像是充滿電的版本,完全煥然一新。」

STEPH CURRY MASTERCLASS IN MEMPHIS



52 PTS

12 3PM

10 REB

8 AST

5 STL



A stellar performance from the Warriors superstar as he propels GSW to the #5 seed in the West! pic.twitter.com/fGYztIWpJu