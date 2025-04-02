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佐佐木遭前教士老將質疑「手黏黏」作弊　美媒力挺反駁：未有異狀

記者王真魚／綜合報導

曾效力教士隊等隊、在大聯盟累積13個球季敲出198轟的霍斯莫（Eric Hosmer），近日對道奇隊日籍投手佐佐木朗希提出帶有指責意味的爭議評論。

佐佐木於3月29日（台灣時間30日）在主場迎戰老虎隊，完成個人在美國本土的首次先發。不過他僅投至第2局便因控球不穩退場，總計投出3支安打、4次保送與2分自責分。

霍斯莫在賽後於社群平台分享佐佐木退場畫面，並寫下：「他的手看起來明顯黏黏的！朗希似乎為了能好好抓住MLB的用球，拼命用舌頭混合某些東西。拜託，誰去抱抱他吧！」

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對此，《體育畫報》（Sports Illustrated）在4月1日（台灣時間2日）發布報導，以「前教士老將指控佐佐木朗希在道奇主場初登板作弊」為標題，指出霍斯莫暗示這位23歲的投球新星可能在手上塗抹違規物質，以利於更好地掌控球路。不過該報也強調，佐佐木在退場時已接受例行檢查，主審檢視了他的手掌、手套與帽子，並未發現任何異常。

報導進一步表示，「很難相信佐佐木會在美國初登板就冒險使用禁物。」明確表示支持佐佐木，將霍斯莫的發言歸類為毫無根據的「言語攻擊」。

隨著爭議發酵，外界關注佐佐木能否在預定於5日（台灣時間6日）作客費城人隊的下一場先發中，以實際投球內容封口，正面回應外界雜音與質疑。

▲▼佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 霍斯莫佐佐木爭議大聯盟道奇MLB

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