網友瘋狂擦螢幕！大谷翔平影片現「異物」笑翻全網

▲不明物出現在大谷翔平宣傳短片引熱議。（圖／截自X:MLB）

記者楊舒帆／綜合報導

美國職棒MLB官方X帳號（原Twitter）於台灣時間2日發布一段道奇球星大谷翔平的宣傳影片，原意是展現其上場準備時的帥氣身影，卻因畫面中意外出現的一根「毛髮」成為意外焦點，引發網友熱烈討論。

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影片中，大谷翔平身穿球衣、戴上護具與頭盔，坐在休息區準備步出打擊區，背景搭配振奮音樂，呈現出極具動感的氛圍。不過不少觀眾卻將注意力轉向畫面中央，一根貼在鏡頭上的「不明纖維」擋住了大谷的臉，乍看之下就像是螢幕上沾了頭髮。

此奇景瞬間引爆留言區，網友紛紛吐槽：「那根毛超礙眼！我還以為自己螢幕髒了」、「一直擦螢幕才發現根本是影片的問題」、「這根毛到底是怎麼黏上去的？」甚至有人搞笑表示：「差點以為我視力出問題。」

由於影片發佈時間恰逢愚人節，不少人懷疑這可能是MLB官方設計的小小惡作劇，藉由細節創造話題。不過官方目前並未做出相關說明。

儘管只是微不足道的「異物」，但足見大谷翔平的超高人氣與關注度，連一根毛髮都能成為網路熱議焦點。他的每一次現身，早已不只是比賽紀錄，而是整個棒壇與粉絲圈的全民焦點。