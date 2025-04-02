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艾爾歐迪99球飆2025年首場「Maddux」！率遊騎兵1：0完封紅人

▲遊騎兵先發右投艾瓦歐迪（Nathan Eovaldi），主投7局無失分送出10K。（圖／達志影像／美聯社）

▲遊騎兵先發右投艾瓦歐迪（Nathan Eovaldi）投出大聯盟2025賽季第一場完封。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

在連兩場進攻受阻的情況下，德州遊騎兵今靠著王牌艾爾歐迪（Nathan Eovaldi）的精彩完封演出，以及一支陽春全壘打，終場以1比0險勝辛辛那提紅人，成功扳平系列賽。

這場比賽是遊騎兵在系列賽首戰以11分慘敗後的強勢反彈。艾爾歐迪全場僅用99球完成九局完封，送出8次三振、無四死球，只被打出4支安打，展現王牌風範。

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這也是艾爾歐迪生涯首度在紅人主場完投完封，而他更成為本季首位完成八局、甚至九局完整投球的投手。這場完封勝同時也是他和遊騎兵自2023年4月29日對洋基以來的首次完封。

值得一提的是，艾爾歐迪僅用99球即完成此役，成為自2015年9月11日路易士（Colby Lewis）對運動家後，遊騎兵首位投出「梅達斯（Maddux）完封勝」（用不到100球完成完封勝）的投手。

艾爾歐迪此役開局狀態火熱，前四局12上12下完全比賽，第五局雖被拉克斯（Gavin Lux）敲出首安，但隨後以雙殺化解危機，全場僅再被敲出三支安打，未讓對手取得任何得分機會。

生涯對紅人戰績亮眼的艾爾歐迪，目前對戰紅人累積四場先發、防禦率僅1.67，場場都是優質先發。紅人打者在這四場對戰中的打擊三圍僅為.168/.248/.200，且尚未敲出全壘打。

關鍵字： MLB德州遊騎兵紅人完封艾爾歐迪

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