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高承睿鏖戰5局不敵南韓一哥　林昀儒16強賽碰日本「剋星」

▲▼「柚子同學」高承睿下周世界排名將創個人新高 。（圖／翻攝自WTT官網）

▲「柚子同學」高承睿 。（圖／翻攝自WTT官網）

記者游郁香／綜合報導

台灣桌球二哥高承睿今（1日）晚出戰WTT仁川冠軍賽首輪，強碰世界第12的南韓一哥張禹珍，雙方一路激戰到決勝第5局，小高一度6比4領先，可惜接著連掉4分遭反超，雖化解2個賽末點，最終仍以總局數2比3敗下陣來，無緣16強；台灣一姐鄭怡靜也出師不利，以0比3輸給此站女單頭號種子王藝迪。

世界第25的高承睿過去僅與世界第12的南韓一哥張禹珍交手過2次，「柚子同學」去年亞錦賽3比2勝出，今年初的新加坡大滿貫賽則以1比3落敗。兩人今日展開第3次對決，小高首局還未完全適應對方節奏，以6比11讓出，所幸次局很快重整旗鼓，以11比9扳平戰局。

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進入第3局，高承睿陷入3比9的劣勢，雖奮力追到9比10，還是以9比11再掉1局，總局數1比2遭聽牌。小高第4局在3比3後拉出8比1攻勢，以11比4將戰線逼入第5局。

▲▼莊智淵與林昀儒、高承睿組成的中華桌球男團挺進8強。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣桌球一哥林昀儒。（圖／達志影像／美聯社）

來到決勝局，高承睿前段取得6比4領先，無奈隨後連失4分遭反超，在7比10被逼出3個賽末點後，小高硬是化解了2個，最終回球出界，以9比11飲恨，在鏖戰了43分鐘後止步32強，這是他繼3月重慶冠軍賽後，連續第2站賽事在首輪出局。

女單部分，台灣一姐鄭怡靜首輪就強碰本站頭號種子王藝迪，剛打完清奈球星挑戰賽的學姊狀態掙扎，以7比11、2比11、5比11無緣晉級，吞下對戰7連敗。

今日唯一晉級的台灣選手是一哥林昀儒，不過他16強賽確定會碰上高居世界第3的日本一哥張本智和，兩人過去8度交鋒，小林以2勝6敗處於劣勢。

關鍵字： 桌球林昀儒WTT仁川賽高承睿

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