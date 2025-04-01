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「AI女神」李珠珢初登場　悍將宣布2日、3日內野門票完售

▲▼富邦悍將啦啦隊Fubon Angels 開季媒體發佈會，李珠珢。（圖／記者李毓康攝）

▲富邦悍將啦啦隊李珠珢。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

富邦悍將主場開幕戰將於4月2日登場，「AI女神」李珠珢引爆話題，球團已於4月1日公告，4月2日以及3日對戰中信兄弟的兩場賽事，內野門票已全數售罄，外野門票持續熱賣中。此外，本場比賽預定由張奕先發，有望成為最快先發登板的本土投手。

富邦悍將啦啦隊Fubon Angels李珠珢、李雅英、南珉貞3名韓籍隊員將在著場開幕戰首次合體亮相。富邦悍將先前已為南韓「AI女神」李珠珢舉行媒體見面會，2日首秀將引爆話題。

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李珠珢的加入為富邦悍將帶來門票搶購熱潮，主場開幕系列戰4月2日、3日的「Fight for All」主題日門票銷售情況相當熱烈。球團1日公告，感謝球迷支持，宣布2日與3日對戰中信兄弟的賽事，兩場次內野門票已全數售罄。外野門票目前仍持續熱賣中，預售票將於比賽前一日23:59截止販售。

富邦悍將總教練陳金鋒日前宣布，悍將主場開幕戰4月2日賽事，將由張奕擔任先發投手。張奕於3月30日接受媒體採訪時表示：「雖然還沒調整到最完美，畢竟這是在中職初次先發，那天好好把實力發揮出來，為球隊拿下勝利。」張奕進一步表示，「對我來說是生涯很好的出發點，很期待會有所表現，很興奮又很緊張，我會好好準備自己，迎戰兄弟。」

關鍵字： 富邦悍將李珠珢張奕開幕戰熱潮

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