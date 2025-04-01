2025賽季首位完全打擊竟然是捕手！凱利率小熊18:3大勝運動家

CARSON KELLY HAS HIT FOR THE CYCLE!



FIRST CUBS CYCLE SINCE MARK GRACE. pic.twitter.com/ldjjWsN6wG — Cubs Zone (@CubsZone) April 1, 2025

記者王真魚／綜合報導

芝加哥小熊隊今對運動家之戰火力全開，以18比3的大比分豪取勝利。其中，資深捕手凱利（Carson Kelly）在第八局完成完全打擊（Cycle），成為全場最耀眼的焦點。

比賽進入第八局，小熊隊已大幅領先，勝負幾無懸念。但凱利仍全力奔馳，在右中外野擊出深遠平飛球後，一路衝上三壘完成三壘安打，也達成了單場一壘安打、二壘安打、三壘安打與全壘打各一的完全打擊壯舉。

這是小熊隊自1993年5月9日葛雷斯（Mark Grace）以來，隊史首度有球員完成完全打擊，距今超過30年。 凱利賽後興奮地朝休息區比出慶祝動作，臉上充滿笑容。

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這場比賽，小熊隊的進攻表現幾乎無懈可擊，全隊21支安打、18分得分，追平了2024年球季的單場最高得分與最多安打紀錄（該紀錄是在去年8月26日對海盜隊所創下）。

除了凱利之外，還有多位打者展現強大火力，包括塔克（Kyle Tucker）單場4安、包括一支全壘打與一支二壘安打，布許（Michael Busch）與賀納（Nico Hoerner）也各自敲出3安。

▲ 凱利 Carson Kelly 。（圖／達志影像／美聯社）